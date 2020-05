A rainha da saga de terror "Gritos" pode regressar para mais um filme.

Neve Campbell confirmou que foi contactada e estão a decorrer conversas sobre o seu envolvimento em "Gritos 5".

"O timing é um bocado complicado por causa da COVID", explicou numa entrevista ao Rotten Tomatoes, acrescentando que estão a decorrer as negociações, mas os contactos começaram apenas há um mês e meio e "vai ser preciso tempo para perceber como é que tudo vai funcionar".

Anteriormente, a atriz indicara que era duvidoso um regresso à saga sem o lendário Wes Craven, que fez os quatro filmes e faleceu em 2015.

As pessoas que estão à frente do novo projeto fizeram-na mudar de ideias: são Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, realizadores de "Ready or Not - O Ritual", que causou sensação no ano passado nas bilheteiras e juntos dos fãs do cinema de terror.