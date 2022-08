O filho da atriz, Kyle Johnson, confirmou o falecimento da atriz no site oficial uhura.com: “Ontem à noite, a minha mãe morreu, de causas naturais. No entanto, a sua luz, como as antigas galáxias vistas agora pela primeira vez, permanecerá."

Segundo um porta-voz da família, Nichelle Nichols morreu em Silver City, Novo México, onde vivia com o filho. As homenagens começaram a chegar rapidamente, especialmente de uma longa lista de fãs da série.

George Takei, que interpretava o personagem "Sulu", considerou que Nichelle Nichols foi uma "pioneira e incomparável", enquanto a renomada democrata da Geórgia Stacey Abrams a elogiou como "uma campeã, guerreira e tremenda atriz".

Nichelle Nichols fez história com um dos primeiros beijos interraciais da TV americana, numa cena de 1968 com o "Capitão Kirk", interpretado por William Shatner. A atriz, que abriu caminho com sua atuação poderosa numa época na qual os atores negros costumavam ser contratados para interpretar empregados ou criminosos, foi elogiada por Martin Luther King Jr.

Formada em teatro musical, Nichelle teve uma carreira diversificada: dançou com Sammy Davis Jr. em "Porgy and Bess", apareceu na série da NBC "Heroes" e gravou um álbum.

Após interpretar Uhura nos primeiros seis filmes da saga "Star Trek", a atriz trabalhou na Nasa, que se aproximou da mesma depois de ter criticado a sua falta de diversidade. Nichelle incentivou vários negros e mulheres de todas as raças a considerar uma carreira na agência espacial.