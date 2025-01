A Amazon Prime Video anunciou a estreia de "Nickel Boys" no seu serviço a 27 de fevereiro.

A data é quatro dias antes da cerimónia dos Óscares onde tem duas nomeações: Melhor Filme e Argumento Adaptado.

O filme tem um apaixonado núcleo de fãs e a Amazon Prime Video não poupou esforços para dar visibilidade durante a temporada de prémios. Foi considerado um dos 10 melhores filmes de 2024 pelo American Film Institute e recebeu outras distinções e nomeações.

A nomeação para o Óscar de Melhor Filme, que não era dada como certa, foi uma das mais saudadas, a par da surpresa que foi a do brasileiro "Ainda Estou Aqui".

Baseado no livro homónimo de Colson Whitehead publicado em 2019, vencedor do prémio Pulitzer e que a revista Time considerou um dos melhores da década, a história concreta é de ficção, mas tem lugar no muito real Dozier School for Boys, um reformatório da Flórida tristemente célebre pelo tratamento abusivo dos seus estudantes que esteve a funcionar durante 111 anos.

"'Nickel Boys' segue Elwood Curtis, um jovem enviado para uma escola reformatória abusiva nos anos 60, onde faz amizade com Turner e luta para sobreviver aos horrores do local", resume a plataforma.

Realizado por RaMell Ross a partir do argumento que escreveu com Joslyn Barnes, o elenco junta interpretações muito elogiadas de Ethan Herisse, Brandon Wilson, Hamish Linklater, Fred Hechinger, Daveed Diggs, Jimmie Fails e Aunjanue Ellis-Taylor.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março de 2025, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien.

VEJA O TRAILER.