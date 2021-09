Nicolas Cage garante que nunca irá ver o filme em que faz uma versão "fictícia" e muito neurótica de si mesmo.

Previsto para estrear em abril de 2022, a comédia de ação chama-se "The Unbearable Weight of Massive Talent" [literalmente "O peso insuportável do talento gigantesco"] e também participam Pedro Pascal, Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish.

No centro da história está um "fictício" Nicolas Cage que está a tentar conseguir entrar num filme de Quentin Tarantino, ao mesmo tempo que tem uma má relação com a filha adolescente e está pressionado pelas dívidas elevadas. Por isso, aceita um milhão de anos para fazer uma presença na festa de aniversário de um mexicano que é um grande fã e lhe quer mostrar um argumento em que anda a trabalhar, sem saber que este também lidera um cartel de drogas. Para piorar a situação, a CIA entra em campo quando o "capo" sequestra a filha de um candidato à presidência do México e pede a ajuda de Nicolas Cage para ajudar no resgate.

O nível de abstração, a fazer recordar "Inadaptado" (2002), também com Cage, não fica por aqui: a história faz referências a filmes anteriores dos anos 1990 de Nicolas Cage, como "Morrer em Las Vegas" (1995), que lhe valeu o Óscar, "A Outra Face" (1997) e "60 Segundos" (2000), e o Nicolas Cage desta ficção fala ocasionalmente com a sua versão desses anos, que goza com ele por já não ser famoso e fazer demasiados filmes de segunda categoria.

Inadaptado (2002)

O projeto é da autoria de Tom Gormican, que realizou o pouco visto "Aquele Estranho Momento" (2014), com Zac Efron, Michael B. Jordan e Miles Teller, e conseguiu convencer Nicolas Cage após lhe enviar o argumento com uma carta a garantir que não estava a gozar à sua custa, mas antes se inspirava na grande admiração que tinha por ele.

Mas como fazer o papel fictício de "Nicolas Cage"?

"Essa é realmente uma grande questão e ainda estão a tentar responder-lhe. Uma das minhas respostas é que nunca irei ver esse filme. Disseram-me que é um bom filme. O meu empresário, Mike Nilon, que também é produtor nele, deu uma olhadela. Estava muito contente. Disseram-me que o público gostou do filme [numa sessão de teste]", contou o verdadeiro Nicolas Cage ao Collider.

"Mas é uma viagem maluca demais para eu ir a um cinema e ver-me a interpretar a versão altamente neurótica e ansiosa de mim do Tom Gormican. Porque ele continuou a empurrar-me nessa direção. Disse-lhe 'Tom, isso não sou eu, que na verdade sou feito de momentos calmos, meditativos e pensativos. Não sou sempre este tipo neurótico, tenso e cheio de ansiedade' Mas ele disse, 'Bem, o neurótico Cage é o melhor Cage.'", continuou a explicar.

"Não o vou ver. Mas espero que gostem", concluiu.