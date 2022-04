A Netflix salvou "Nimona", uma animação de aventura fantástica que tinha sido cancelada pela Disney já em adiantado processo de produção e que aborda vários temas LGBTQ.

Esta segunda-feira, a Netflix confirmou que é o novo estúdio, revelando a primeira imagem e que mantém as vozes dos atores: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed e Eugene Lee Yang.

Foi também divulgada a sinopse oficial da fantasia, cuja banda desenhada foi editada em Portugal pela Saída de Emergência: "Um cavaleiro é acusado de um crime que não cometeu e a única pessoa que pode ajudá-lo a provar a sua inocência é Nimona, uma adolescente que muda de forma e que também pode ser um monstro que ele jurou matar".

Na origem, a adaptação da banda desenhada da autoria de ND Stevenson de 2015 estava no estúdio de animação Blue Sky (responsável pelos populares filmes "A Idade do Gelo"), que passou para a Disney após a conclusão do acordo de aquisição da 20th Century Fox em março de 2019. A Blue Sky foi fechada em abril de 2021 por causa do impacto da pandemia e de uma alegada fraude fiscal, após se descobrir que tinha recebido benefícios fiscais a que não deveria ter direito.

Aquando do cancelamento, "Nimona" estava 75% completa mas ainda com dez meses de produção pela frente. Em março desde ano, três antigos funcionários da Blue Sky disseram ao Business Insider que responsáveis da Disney tinham atrasado a produção e data de estreia após criticarem os seus temas LGBTQ, incluindo um beijo entre personagens do mesmo sexo.

As revelações surgiram durante a controvérsia pela forma como o CEO da Disney Bob Chapek lidou com o polémico projeto de lei "Don't Say Gay" no estado da Florida considerado homofóbico e as acusações de funcionários da Pixar à liderança do estúdio de rejeitar quase todos os conteúdos que mostrem afeto entre personagens do mesmo sexo.

A produção foi retomada ainda no ano passado pela DNEG Animation e a autora ND Stevenson anunciou que já não falta muito para se ver o resultado: "'Nimona' foi sempre uma pequena história corajosa que simplesmente não iria parar. Ela é uma lutadora... mas também tem algumas pessoas realmente incríveis a lutar por ela. Estou muito entusiasmado por anunciar que 'o filme Nimona' está vivo'... chegará a vocês em 2023 através da Annapurna e Netflix".