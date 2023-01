Descrevendo-os como "lixo sem valor", Stephen Dorff voltou a atacar os filmes de super-heróis, depois de ter causado polémica no verão de 2021 ao dizer que tinha "vergonha" por uma atriz com o talento de Scarlett Johansson fazer "Viúva Negra".

Um dos grandes talentos a emergir na década de 1990, com filmes como "Backbeat, Geração Inquieta" (1994), "Ela Baleou Andy Warhol" (1996),"Cecil B. Demente" (2000) e "Somewhere - Algures" (2010), além da terceira temporada da antologia da HBO "True Detective", o ator de 49 anos também foi o vilão Deacon Frost no primeiro "Blade" com Wesley Snipes em 1998.

Sobre os filmes da Marvel, comentou que "ninguém se vai lembrar deles" numa entrevista ao The Daily Beast: "Deus os abençoe, estão a ganhar imenso dinheiro, mas os seus filmes são péssimos”.

O ator também mostrou muitas dúvidas que a nova versão de "Blade" que a Marvel está a preparar com o ator Mahershala Ali se possa comparar com o filme original, recordando a classificação juvenil "PG" do estúdio, que não deixa espaço para cenas mais violentas ou explícitas, e os problemas que o projeto tem atravessado, como perder o seu realizador algumas semanas antes de começar a rodagem.

"Como é que está a correr esse filme 'Blade' PG para vocês, que não conseguem encontrar um realizador? Porque qualquer pessoa que vai lá vai ser motivo de chacota porque já o fizemos e fizemos melhor", garantiu.

"Nenhum Steve Norrington anda por aí", acrescentou, referindo-se ao realizador do "Blade" original.

Stephen Dorff enfatizou que a nova versão não vai ficar para a história e só participaria no projeto se "fosse mais como quando eu comecei quando fizemos 'Blade' ou os poucos que foram decentes ao longo dos anos, como quando [o realizador Christopher] Nolan fez 'O Cavaleiro das Trevas' e reinventou o Batman do Tim Burton".

"Todo este outro lixo é embaraçoso, percebe o que quero dizer?", acrescentou.

O ator também expressou que o futuro do cinema está em talentos como Eddie Alcazar, o realizador do seu filme mais recente, e não em "fazer 'Black Adam' e lixo sem valor uma e outra vez".

"No fim do dia, ninguém se está a lembrar do 'Black Adam'. Nem vi esse filme, parecia tão mau", revelou sobre o filme de 2022 com Dwayne Johnson.

Em julho de 2021, o ator também se fez notar pela sinceridade sobre os filmes da Marvel e de super-heróis em geral.

"Ainda ando à caça das boas me**** porque não quero estar em 'Viúva Negra'. Para mim, parece lixo. Parece como um mau videojogo. Estou envergonhado por essas pessoas. Estou envergonhado pela Scarlett! Tenho certeza que ela recebeu cinco, sete milhões de dólares, mas estou envergonhado por ela. Não quero estar nesses filmes. Realmente não quero. Em vez disso, vou encontrar aquele jovem realizador que será o próximo [Stanley] Kubrick e trabalhar para ele.", afirmou ao jornal britânico The Independent.

Recordando que despediu os agentes que o queriam impedir de trabalhar com o realizador John Waters em "Cecil B. Demente", Stephen Dorff defendeu nessa altura que era preciso existir um equilíbrio: "Não gosto de fazer coisas demasiado pelo seguro. Para mim, Hollywood joga sempre demasiado pelo seguro. Claro que quando precisei de dinheiro, trabalhei umas semanas num filme que não queria fazer. Sim, também gosto de dinheiro, porque gosto de comprar coisas e de arte e imóveis."