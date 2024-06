Aos 90 anos, Shirley MacLaine está a fazer mais um filme como protagonista, ao lado de Stephen Dorff, de 50.

Segundo o Deadline, "People Not Places" começou a produção este mês em Nova Jérsia com a lenda do cinema e vencedora de um Óscar por "Laços de Ternura" (1983) e o ator conhecido por filmes como "Blade" (1998), "Cecil B. Demente" (2000), "Somewhere - Algures" (2010) ou a série de antologia "True Detective" (2019).

A produção independente tem como realizador Brad Furman, o mesmo de "Cliente de Risco" (2011), "Infiltrado" (2016) e "Cidade de Mentiras" (2018).

Stephen Dorff

O argumento de Ellen Brown Furman (mãe do realizador), conta a história de uma viúva (MacLaine) que mora em Atlantic City e conhece um errático sem-abrigo (Dorff) que dorme em carros. A solidão que ambos partilham acaba por juntá-los, 'à medida que encontram coragem para enfrentar o triste passado dele e o futuro encurtado dela', destaca a sinopse.

Numa declaração ao Deadline, Brad Furman fala da 'oportunidade de uma vida' e que se trata de um projeto em que trabalha com os dois atores há vários anos.

Mas também acrescenta que, 'na véspera do aniversário de 90 anos da Shirley [24 de abril], ela disse-me que, nesta idade, três semanas é como um ano para ela. Essa história tinha que ser contada, e tinha que ser contada agora. E ela apareceu com a resistência de alguém com metade da sua idade. Ela está com todas as suas capacidades.'

A rodagem decorre menos de três meses (setembro) dos 70 anos em que MacLaine começou a trabalhar com Alfred Hitchcock na sua estreia no cinema, a comédia negra "O Terceiro Tiro" (1955).