"Ela é impressionante", insistiu. "Ela e o meu filho são os meus amores", acrescentou.

Em "Waiting for the Barbarians", do colombiano Ciro Guerra, adaptação do romance homónimo do escritor sul-africano J.M. Coetzee, o ator de 56 anos interpreta um coronel sádico, encarregado de vigiar os "bárbaros" que vivem perto da fronteira, num Império sem nome.

Ele entra em conflito com o administrador de um forte desta região isolada (Mark Rylance), por divergir da crueldade dos seus métodos de tortura.

Johnny Depp defendeu o seu personagem, afirmando que os "os maus da fita não se levantam pela manhã a dizer que serão terríveis e que vão causar a pior devastação possível". Para ele, talvez haja uma "criança destroçada" por trás deste homem.

O diretor Ciro Guerra destacou que o filme, que trata do medo do estrangeiro e dos excessos do poder, é muito contemporâneo.

"Conforme a filmagem avançava (...), parecia-se cada vez menos com uma alegoria e cada vez mais com o mundo de hoje", comentou.