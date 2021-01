"Nomadland - Sobreviver na América" foi o principal vencedor dos Gotham Awards, os prémios atribuídos pelos júris da Independent Feature Project, a maior organização dedicada ao cinema independente nos EUA: foi considerado o melhor filme e ainda recebeu o prémio do público.

A cerimónia virtual realizou-se na segunda-feira à noite (11) em Nova Iorque.

Centrado em Frances McDormand como uma mulher já com mais de 60 anos que perde tudo na grande crise económica de 2008 e decide viajar através de autocaravana pelo oeste americano como uma nómada moderna, o filme da cineasta Chloé Zhao com estreia nos cinemas portugueses anunciada para 18 de março é considerado um forte candidato para a temporada de prémios que culmina nos Óscares: também recebeu o Leão de Ouro no Festival de Veneza (Itália) e o Prémio do Público no Festival de Toronto (Canadá).

VEJA O TRAILER.



Entre os atores, o nome mais reconhecido é o do britânico Riz Ahmed, distinguido como melhor ator pelo papel do baterista que começa a perder a audição em "Sound of Metal", lançado pela Amazon.

Nicole Beharie foi considerada a melhor atriz por "Miss Juneteenth" (inédito em Portugal) e Kingsley Ben-Adir foi considerado o ator mais promissor pelo papel de Malcolm X em "One Night in Miami".

Com o tema bem atual da transposição ilegal da fronteira para os EUA, o "thriller" do México "Sin señas particulares" foi considerado o melhor filme internacional e "A Thousand Cuts" e "Time" partilharam o troféu dos documentários.

Prémios especiais foram também atribuídos ao elenco do filme "Os Sete de Chicago", da Netflix, ao realizador Steve McQueen, ao realizador e produtor Ryan Murphy, e aos atores Viola Davis e, a título póstumo, Chadwick Boseman.

Nas duas categorias para as séries, as distinções foram para "I May Destroy You" (programas com menos de 40 minutos) e "Watchmen" (mais de 40 minutos).