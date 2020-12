Esta segunda-feira (14), foi divulgado um novo trailer de "Nomadland - Sobreviver na América".

Centrado em Frances McDormand como uma mulher já com mais de 60 anos que perde tudo na grande crise económica de 2008 e decide viajar através de autocaravana pelo oeste americano como uma nómada moderna, o Leão de Ouro no Festival de Veneza (Itália) e o Prémio do Público no Festival de Toronto (Canadá) é considerado um forte candidato para a temporada de prémios que culmina nos Óscares.

Este mês, estaríamos já numa fase intensa desse temporada, mas com cinemas fechados e estreias adiadas por causa da pandemia, a próxima cerimónia das estatuetas douradas foi remarcada para 25 de abril e poderão entrar na corrida filmes que estreiem até 28 de fevereiro em vez de 31 de dezembro.

"Nomadland" é um dos títulos que se adapta à "nova temporada": a estreia está prevista para 19 de fevereiro de 2021 nos EUA e 18 de março em Portugal.

VEJA O NOVO TRAILER.