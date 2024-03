Já é possível assistir a "American Fiction", um dos mais desconhecidos e menos acessíveis dos dez nomeados para o Óscar de Melhor Filme.

Escrito e realizado por Cord Jefferson, ficou disponível sem alarido no catálogo da Amazon Prime Video na terça-feira, 27 de fevereiro, para surpresa dos seus subscritores, com manifestações de desagrado a chegarem às redes sociais com a falta de divulgação.

A sátira sobre questões de raça, os media e a forma como os brancos consomem a cultura negra concorre a mais quatro Óscares: Melhor Ator (Jeffrey Wright), Ator Secundário (Sterling K. Brown), Argumento Adaptado (Cord Jefferson, a partir do romance "Erasure", de Percival Everett) e Banda Sonora.

Catapultado pelo Prémio do Público no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em setembro do ano passado, o filme conta a história de Thelonious “Monk” Ellison (Wright), um autor e professor afro-americano a quem os seus editores dizem que o seu trabalho não é “suficientemente negro”.

Assim, “Monk” adota um pseudónimo e escreve um romance baseado no que acredita serem todos os clichés sobre a identidade afro-americana. Para sua consternação, o livro torna-se um 'best-seller' e ele terá de lidar com as consequências dos seus atos.

Ainda com Issa Rae e Erika Alexander, esta é a primeira longa-metragem de Cord Jefferson, que já trabalhou em séries como “Succession” e “Watchmen”.

TRAILER NÃO LEGENDADO.