A artista croata Nora Turato estreia hoje em Serralves, no Porto, um filme rodado no auditório da fundação e no qual explora uma recolha de textos para colocar em palco “uma atriz em crise”.

“Alguém devia dizer-te o que é que realmente se está a passar” é o título do filme da artista nascida em Zagreb em 1991 e atualmente residente em Amesterdão, ficando patente na Galeria Contemporânea do Museu a partir de hoje e até 19 de janeiro de 2020.

Filmado em julho deste ano no Auditório de Serralves, durante uma semana, o novo filme, de cerca de 21 minutos, relaciona-se com uma performance que tinha apresentado no mesmo espaço em 2018, no ciclo “Museu como Performance”.