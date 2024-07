A Academia Europeia de Cinema e Academias de Cinema de 20 países, incluindo Portugal, fundaram a nova Federação das Academias de Cinema da Europa, foi hoje anunciado.

De acordo com a Academia Portuguesa de Cinema, num comunicado hoje divulgado, aquele novo “organismo cinematográfico pan-europeu” “nasceu da vontade de formalizar as relações entre estas academias, que colaboram desde 2006 através da Film Academy Network Europe, organizada pela Academia Europeia de Cinema”.

“Os membros desta rede, todos organismos que apresentam os respetivos prémios nacionais ou regionais de cinema e os Prémios do Cinema Europeu, reúnem-se regularmente para partilhar conhecimentos, desenvolver ideias para atividades conjuntas de promoção do cinema europeu e unir esforços para integrar a diversidade, a inclusão e a sustentabilidade no seu trabalho”, recorda a Academia.

Além disso, os elementos da rede “reforçam ainda a colaboração na educação cinematográfica e no desenvolvimento do público na Europa”.

A nova Federação das Academias de Cinema da Europa (FACE) foi registada oficialmente na quinta-feira no Luxemburgo, onde a Academia Europeia de Cinema e as Academias de Cinema de 20 países estiveram reunidas.

Agora. como federação, as academias de cinema da Europa “unem forças para representar os seus interesses comuns e, sempre que possível, criar sinergias no trabalho que realizam para os vários setores da indústria”.

“Isto incluirá pressionar os decisores políticos europeus e nacionais para garantir que o cinema europeu continue a ser valorizado como um importante bem cultural e fator económico substancial”, lê-se no comunicado.

A Academia Portuguesa de Cinema faz parte do conselho de direção da Federação, presidido por Yann Tonnar, presidente da Academia de Cinema do Luxemburgo. O conselho de direção conta entre os seus membros com o diretor-geral da Academia Portuguesa de Cinema, Diogo Camões.