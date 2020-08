Este processo decorreu em maio de 2019, precisamente o primeiro mês de rodagem de "Tenet".

Robert Pattinson precisou de uma desculpa para se ausentar rapidamente e ir fazer o teste, mas não convenceu Christopher Nolan, o realizador que triunfou em Hollywood precisamente com a trilogia "O Cavaleiro das Trevas" protagonizada por Christian Bale.

"É engraçado porque o Chris é tão reservado sobre tudo o que tem a ver com seus filmes. E então eu tinha de ser realmente reservado sobre as coisas do Batman. Portanto, tive que mentir ao Chris sobre ter de ir fazer um teste - disse que tinha uma emergência familiar", explicou ao jornal The Irish Times.

"E assim que eu disse 'É uma emergência familiar', ele disse 'Estás a fazer o teste do Batman, não é?'", recordou.

Christopher Nolan na rodagem de "Tenet"

Segundo a imprensa especializada, o teste realizou-se a 30 de maio e no dia seguinte, uma sexta-feira, vazou a informação que era o eleito para ser o novo Batman no cinema.

Após vários adiamentos por causa do COVID-19, "Tenet" será o primeiro "blockbuster" de 2020 a chegar aos cinemas. Acompanhando o lançamento noutros países, a estreia em Portugal está anunciada para quarta-feira, 26 de agosto.

