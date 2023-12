Em 1984, Eddie Murphy interpretou um detetive da polícia de Detroit que viajava para Beverly Hills para investigar o assassinato do seu melhor amigo.

"O Caça-Polícias" e a personagem de Axel Foley lançaram definitivamente a sua carreira para o estrelato, dando origem a duas sequelas menos recordadas em 1987 e 1994.

Em 2024, chega um quarto filme, com o icónico polícia, agora inspetor, a regressar à Califórnia e aos velhos hábitos, 40 anos depois.

E o ator admite que foi complicado voltar a fazer cenas de ação aos 62 anos.

"Foi difícil. Fiz Axel Foley quando estava nos meus vintes. Já não estou nos meus vintes. Era um filme de ação. Portanto, foi difícil. Mas superámos isso”, contou à revista People.

E aprofundou o tema: "É um filme realmente físico e tive que fazer algumas coisas físicas… Gosto de estar no sofá, não de saltar, disparar e correr. E como resultado… no final do filme, tinha uma joelheira e minhas costas estão mal. Mas o filme vai ser especial".

Com lançamento está anunciado para o verão de 2024, "Beverly Hills Cop: Axel Foley" volta a juntar Murphy com os atores Judge Reinhold e John Ashton (como os polícias veteranos que viam as suas vidas "infernizadas" por Axel nos filmes anteriores). No elenco surgem ainda Taylour Paige, Kevin Bacon, Paul Reiser, Joseph Gordon-Levitt e Bronson Pinchot.

A história centra-se no regresso de Foley e "quando a vida da filha é ameaçada, ela (Paige) e o pai juntam-se a um novo parceiro (Gordon-Levitt) e aos velhos amigos Billy Rosewood e John Taggart para agitar as águas e revelar uma conspiração".

