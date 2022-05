"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", da Disney, teve uma queda acentuada este fim de semana, mas continua na liderança das bilheteiras dos EUA e Canadá, de acordo com números provisórios divulgados este domingo pelo observador da indústria Exhibitor Relations.

A sequela da franquia de super-heróis dos estúdios Marvel, novamente protagonizada por Benedict Cumberbatch, arrecadou 61 milhões após a sua grande estreia na semana passada, com 187 milhões, as maiores receitas de fim de semana do ano.

Até agora, "Doutor Estranho" ganhou 292 milhões no mercado interno e outros 396 milhões no mercado internacional, um total global de 688 milhões: outro grande sucesso no Universo Cinematográfico Marvel.

Muito atrás, em segundo lugar no período de sexta-feira a domingo, ficou a animação distribuída pela Universal "Os Mauzões": a comédia de ação da DreamWorks, com Sam Rockwell, Awkwafina e Anthony Ramos no elenco de vozes, arrecadou 6,9 milhões. O total interno desde 22 de abril é de 66,2 milhões e global de 165,5 milhões.

Em terceiro lugar pelo segundo fim de semana consecutivo está "Sonic 2: O Filme", a sequela do grande sucesso "Sonic" (2020) com as aventuras animadas do famoso ouriço azul dos videojogos. A longa-metragem da Paramount totalizou 4,6 milhões e arrecadou 175,7 desde 8 de abril nos EUA e Canadá, e um total global de 355,2.

"A Incendiária", um novo lançamento da Universal baseado no 'thriller' de terror de Stephen King, arrecadou 3,8 milhões, uma estreia dececionante para um filme de um grande estúdio.

A produção é protagonizada por Zac Efron ("High School Musical") e Sydney Lemmon ("Fear the Walking Dead") como pais a tentar esconder sua filha Ryan Kiera Armstrong de uma obscura agência federal.

O filme recebeu uma péssima classificação no site Rotten Tomatoes, em contraste com o quinto lugar deste fim de semana, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", ficção científica da distribuidora independente A24 que foi muito bem recebida e arrecadou 3,3 milhões no seu oitavo fim de semana nos cinemas e 47,1 desde a estreia a 25 de março. O total global é de 51,8, assinalável para uma produção 'indie'.

Na longa-metragem, a lenda do cinema de Hong Kong Michelle Yeoh é a dona de uma lavandaria e recebe um apelo para salvar o mundo, precisando explorar outros universos e vidas.