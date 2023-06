Com grandes críticas e reações dos espectadores, "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", o novo lançamento da saga da Sony, estreou este fim de semana sem concorrência em primeiro lugar nas bilheteiras da América do Norte, de acordo com estimativas provisórias divulgadas este domingo (4).

O filme de animação arrecadou 120,5 milhões de dólares [112,6 milhões de euros, à cotação do dia] entre sexta-feira e domingo nos Estados Unidos e Canadá, e 88 milhões de dólares no restante do mundo, para um total de 208,6 milhões, de acordo com o observador da indústria Exhibitor Relations.

O valor nos EUA ficou muito acima das previsões e é a terceira melhor estreia de sempre para um filme de animação, após "The Incredibles 2" e "Super Mario Bros. O Filme", além de ser a melhor de sempre para a Sony Animation, sem valores ajustados à inflação.

A estreia norte-americana também foi 241% superior à do primeiro filme "Homem-Aranha: No Universo Aranha", que arrancou com 35,6 milhões em 2018 e que se tornou uma sensação nas bilheteiras, terminando com 384,2 milhões a nível global antes de ganhar o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação.

"É uma estreia excecionalmente boa para um filme de animação", disse o analista David A. Gross, acrescentando que a sequela tem uma aparência "totalmente nova" e é um exemplo de "cinema comercial inspirado".

O filme retoma a história de Miles Morales, meio negro, meio latino, como o super-herói, usando uma surpreendente combinação de antigas técnicas de desenho de banda desenhada em 2D com os mais recentes efeitos visuais gerados por computador.

"A Pequena Sereia"

O novo "Homem-Aranha" destronou a versão em imagem real da Disney de "A Pequena Sereia", que arrecadou uma quantia semelhante na sua estreia norte-americana no fim de semana anterior, mas em quatro dias, e que caiu 58%, para 40,6 milhões de dólares, para um total na frente doméstica de 186,2 milhões e uns baixos 140,5 no resto do mundo.

O novo lançamento da história animada de 1989 de uma princesa submarina que abdica do trono no mar em busca do amor verdadeiro na terra é protagonizado pela cantora pop Halle Bailey, Jonah Hauer-King como o príncipe Eric e Melissa McCarthy como a vilã Úrsula.

Apesar das estreias semelhantes, os filmes da Sony e Disney enfrentam destinos comerciais diferentes: com orçamentos respetivamente de 100 e 250 milhões de dólares, sem incluir despesas de marketing, o primeiro não terá dificuldades em recuperar os custos nas bilheteiras, enquanto o segundo, com quase 327 milhões de receitas a nível mundial, não deverá chegar aos 750 milhões que os analistas avançaram ser necessários para começar a dar lucro ao estúdio.

Outra estreia, "Boogeyman", ficou em terceiro lugar, com 12,3 milhões de dólares. O filme de terror e mistério da 20th Century (parte da Disney) é o mais recente de uma longa série de filmes adaptados de um livro de Stephen King.

"Guardiões da Galáxia - Volume 3", também a Disney, caiu do terceiro para o quarto lugar, arrecadando 10 milhões este fim de semana, para um total mundial de 780 milhões, um valor que o torna outro sucesso comercial para a Marvel.

"Velocidade Furiosa X", da Universal, ocupa a quinta posição, com 9,2 milhões ao entrar no terceiro fim de semana: os 128,4 milhões na frente doméstica são uma desilusão compensada pelos quase 475 milhões no resto do mundo.

Apesar disso, dificilmente recuperará nas bilheteiras os 340 milhões do orçamento (sem incluir o marketing): para isso, os analistas indicaram que teria de chegar aos mil milhões de dólares (está nos 603,3).