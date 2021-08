Como sempre acontece nos filmes da saga “Matrix”, todos os detalhes da produção têm sido mantidos no mais absoluto sigilo. Apesar do quarto filme da saga estrear já em dezembro, só agora foi revelado o título oficial e as primeiras imagens, em exclusivo na convenção CinemaCon, que ainda não tiveram divulgação generalizada fora do evento.

“The Matrix: Resurrections” é o título do novo filme, assumindo uma sonoridade semelhante ao das duas sequelas anteriores (“The Matrix Reloaded” e “The Matrix Revolutions”), mas sendo agora assinado por apenas uma das suas autoras, Lana Wachowski, no seu primeiro filme a solo após uma carreira em dupla com a irmã, Lilly Wachowski.

O elenco traz de volta alguns dos principais atores da saga iniciada com “Matrix” em 1999: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson, Jada-Pinket Smith e Daniel Bernhardt, acrescentando ao elenco Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Christina RIcci, Jonathan Groff e Christina Ricci.

Além do trailer de “The Matrix Resurrections”, foram também apresentados na CinemaCon os primeiros trailers de outros títulos muito aguardados, como “The Batman” ou “Homem-Aranha: Sem Volta a Casa”, este último já divulgado de forma mais alargada.

“The Matrix Resurrections” tem estreia agendada para 16 de dezembro em Portugal.