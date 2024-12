"Vaiana 2", a sequela do musical de animação de 2016 da Disney sobre uma corajosa adolescente da Polinésia que embarca em aventuras marítimas, obteve uma estreia espetacular e recorde de 220 milhões de dólares (209,28 milhões de euros, à cotação do dia) no longo fim de semana de cinco dias de Ação de Graças na América do Norte.

"Wicked: Parte I", da Universal Pictures, o mais recente descendente inspirado pelo clássico "O Feiticeiro de Oz", arrecadou 117 milhões de dólares (111,3 milhões de euros) no seu segundo fim de semana de exibição, de quarta a domingo, o período de feriado nos EUA, totalizando até agora 262 milhões de dólares, de acordo com a firma Exhibitor Relations.

Em terceiro lugar e também a entrar na segunda semana nas salas, "Gladiador II", da Paramount, obteve mais 44 milhões de dólares (41,86 milhões de euros) em cinco dias, totalizando 111 milhões de dólares no mercado interno e mais 208,8 a nível internacional).

Mas foi "Vaiana 2" que bateu as expectativas ao conseguir o melhor arranque na temporada de Ação de Graças de todos os tempos, diz David A. Gross.

O analista nota que o filme teve um desempenho muito melhor do que os três dias de estreia do primeiro “Vaiana” em 2016, apesar da sequela quase falhar a estreia no grande ecrã.

O projeto foi originalmente concebido como uma minissérie direta para a plataforma Disney+ antes de ser refeita para ser transferida para os cinemas no início deste ano.

"Decisão inteligente. São números gigantescos", diz Gross.

Na nova animação da Disney, a protagonista, com a voz de Auli'i Cravalho, junta-se a uma tripulação improvável e viaja pelos mares distantes da Oceânia para quebrar a maldição de um deus maligno que afundou uma ilha mística que unia as outras.

Ela é ajudada por um semideus outrora poderoso chamado Maui, novamente com a voz de Dwayne “The Rock” Johnson.

Após alguns meses mais fracos, o feriado nos EUA proporcionou uma grande semana para as bilheteiras norte-americanas.

Este Dia de Ação de Graças rendeu um total recorde estimado de 422 milhões de dólares (401,43 milhões de euros), disse Exhibitor Relations.

Na semana passada, "Wicked" conseguiu uma das maiores estreias de um musical no grande ecrã, de acordo com a The Hollywood Reporter - uma boa notícia para os investidores do filme, com "Wicked: Parte 2" previsto para ser lançado no próximo ano pela mesma altura.

Com estreia marcada para esta semana em Portugal, os críticos dizem que Cynthia Erivo tem um papel marcante como a heroína de pele verde Elphaba, enquanto a estrela da música pop Ariana Grande, outra potência vocal, interpreta a bruxa Glinda.

Em "Gladiador II", Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen e o deliciosamente tenebroso Denzel Washington protagonizam o regresso à antiga Roma, 24 anos depois do filme original que triunfou nos Óscares.

O resistente realizador Ridley Scott, que festejou 87 anos a 30 de novembro, teceu uma história de ambição implacável e retribuição, apimentando o original ao trazer tubarões, babuínos e um rinoceronte para a arena do Coliseu encharcada de sangue.

Descendo para o quarto lugar em relação à semana passada, a comédia de Natal "Red One: Missão Secreta, da Amazon e da MGM, arrecadou mais 18,7 milhões de dólares em cinco dias.

Dwayne ("The Rock") Johnson interpreta um oficial de segurança do Polo Norte que tenta encontrar o Pai Natal (J.K. Simmons) sequestrado na véspera de Natal com a ajuda de um 'hacker' (Chris Evans), mas com um orçamento estimado em 250 milhões de dólares, sem incluir marketing e distribuição, os analistas dizem que a produção enfrenta um caminho complicado para a rentabilidade.

O quinto lugar foi para "The Best Christmas Pageant Ever" (sem estreia anunciada em Portugal), do estúdio Lionsgate, com mais 4,9 milhões em cinco dias, totalizando 32 milhões no seu quarto fim de semana nas salas. Conta a história de seis irmãos notoriamente travessos que, por acidente, ganham os papéis principais no concurso de Natal da sua cidade.