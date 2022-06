Esta quarta-feira a noite, o realizador Taika Waititi esteve no 'talk-show' de Stephen Colbert e o primeiro tema de conversa foi o o momento mais comentado do trailer de "Thor: Amor e Trovão": o super-herói completamente nu à frente de Zeus, levando várias personagens a desmaiar.

O apresentador mostrou uma imagem do 'Full Thor' [Thor integral, numa tradução do sentido da expressão] e o realizador aproveitou para deixar um esclarecimento "artístico": ao contrário do que acontece no trailer, o traseiro de Chris Hemsworth não está censurado no filme.

Fazendo um trocadilho com "worth/valor" do apelido do ator, Waititi acrescentou: "Têm direito ao 'Hems-worth' integral. A recompensa integral".

Quando Colbert lhe perguntou se também mostrava Thor nu de frente, a resposta mostrou o tom do humor dos seus filmes: "Talvez no Imax.... mas não".

Tal como fez noutra entrevista, o realizador destacou que o seu protagonista trabalhou imenso a parte física e "seria privar a Humanidade" se não o mostrasse.

VEJA O MOMENTO.



Ainda com Natalie Portman, Christian Bale (como o assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses), Tessa Thompson, Chris Pratt e outros atores de "Guardiões da Galáxia", a estreia de "Thor: Amor e Trovão" nos cinemas será a 7 de julho.

TRAILER LEGENDADO.