"Queria fazer um filme exatamente como o primeiro, mas então a meio da [pré] produção o Will optou por sair porque queria fazer 'Esquadrão Suicida'", explicou Emmerich ao Yahoo Movies, confirmando a versão anteriormente avançada pelo ator de que desistiu porque coincidiam as duas filmagens.

"Devia ter parado de fazer o filme porque tínhamos um argumento muito melhor [com Will Smith]. Depois disso tive de inventar outro argumento mesmo muito à pressa. E devia ter simplesmente dito 'não', porque de repente estar a fazer algo que eu próprio criticava, uma sequela", acrescentou.

Com Jeff Goldblum e Bill Pullman a regressarem do elenco original, mas não Will Smith, "substituído" pela nova geração composta por Liam Hemsworth, Jessie Usher e Maika Monroe, "O Dia da independência: Nova Ameaça" não teve também argumentos para vencer nas bilheteiras do verão de 2016: as receitas foram de 389,7 milhões de dólares, menos de metade do primeiro (e sem contar com a inflação), deitando por terra a hipótese de avançar outra sequela.