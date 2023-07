Há 50 anos chegou aos cinemas "O Exorcista" e nunca mais deixou de ser eleito um dos filmes de terror preferidos de sempre em sondagens.

Alás, levando em conta conta a inflação e o preço dos bilhetes de 1973, o filme de William Friedkin com Ellen Burstyn e Linda Blair, nomeado para 10 Óscares e vencedor de duas estatuetas, continua a ser o filme de terror mais rentável e campeão de espectadores da história do cinema.

Esta terça-feira, foi divulgado o trailer de "O Exorcista: Crente", um dos projetos mais ambiciosos dos últimos anos no cinema: mais 400 milhões de dólares foi o valor da compra dos direitos mundiais para uma nova saga que junta a Universal Pictures e a sua plataforma de streaming Peacock com a Blumhouse e a Morgan Creek.

O desafio também é criativo: este é primeiro filme de uma nova trilogia descrita como uma "continuação" do clássico e não uma nova versão do livro William Peter Blatty.

E é aqui que entra, e já em grande destaque no trailer, Ellen Burstyn: a lendária atriz de 90 anos e vencedora de um Óscar foi Chris MacNeil, a sofredora mãe de Regan (Linda Blair) no clássico original e vai bater o recorde de interpretação da mesma personagem com muitos anos de diferença, já que não entrou em nenhuma das sequelas ou prequelas ("Exorcista II: O Herege", de 1977; "O Exorcista" III, 1990; "Exorcista - O Princípio", 2004; "Dominion: A Prequela de o Exorcista"; 2005).

Ellen Burstyn e Leslie Odom, Jr.

Segundo a sinopse original, Angela (Lidya Jewett) e a sua amiga Katherine (Olivia Marcum) “desaparecem na floresta, apenas para regressarem três dias depois sem nenhuma memória do que aconteceu com elas". Mas quando se torna evidente que algo não está bem com as jovens, o desesperado pai de Angela (Leslie Odom, Jr., nomeado para os Óscares com "Uma Noite em Miami...") procura a ajuda alguém que passou pelo mesmo.

O realizador de "O Exorcista: Crente" é David Gordon Green, que teve bastante sucesso à frente do regresso de "Halloween" para uma nova trilogia com Jamie Lee Curtis.

A estreia será a 12 de outubro e a sequela, "The Exorcist: Deceiver", está anunciada para 18 de abril de 2025.

TRAILER LEGENDADO.