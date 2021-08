Com o receio pela COVID-19 novamente em alta na América do Norte, o novo filme de super-heróis da Warner Bros/DC, "O Esquadrão Suicida", liderou as bilheteiras dos cinemas este fim de semana, mas arrecadou apenas 26,6 milhões de dólares [22,63 milhões de euros], indicou este domingo (8) o observador da indústria Exhibitor Relations.

O total morno ficou abaixo dos 30 milhões projetados pelo estúdio e os seus concorrentes.

O filme realizado por James Gunn ("Guardiões da Galáxia") onde se destaca a portuguesa Daniela Melchior, apelidado de uma pseudo-sequela do grande sucesso de 2016, "Esquadrão Suicida", apresentou novamente as estrelas Margot Robbie e Viola Davis, mas dois grandes nomes da versão anterior - Will Smith e Jared Leto - ficaram de fora.

O lançamento simultâneo na plataforma de streaming HBO Max prejudicou ainda mais o total de bilheteira.

Hollywood tem lutado para regressar aos níveis anteriores à pandemia.

"Este é um mercado implacável", disse David Gross, que dirige a empresa de consultoria Franchise Entertainment Research, à publicação especializada Variety.

Sinal das dificuldades, o líder de bilheteira da semana passada, a aventura familiar da Disney "Jungle Cruise", caiu para o segundo lugar, arrecadando 15,7 milhões de dólares [13,36 milhões de euros] no período de sexta a domingo, menos da metade do total da semana anterior.

O filme, que dá um toque moderno a uma atração de um parque de diversões dos anos 1950, é protagonizado por Dwayne Johnson e Emily Blunt.

Em terceiro, ficou o "thriller" psicológico da Universal, "Presos no Tempo", com 4,1 milhões de dólares [3,49 milhões de euros].

Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps e Rufus Sewell lideram o elenco da história de M. Night Shyamalan sobre um grupo de pessoas que começam a envelhecer precipitadamente enquanto estão presas numa praia isolada.

Em quarto lugar, pela segunda semana consecutiva, ficou "Viúva Negra", o filme da super-heroína da Marvel/Disney protagonizado por Scarlett Johansson, que arrecadou 4 milhões de dólares [3,4 milhões de euros].

As suas receitas nos EUA somam 174 milhões [148,05 milhões de euros], ultrapassando "Velocidade Furiosa 9", da Universal, como o filme que mais arrecadou até agora nos EUA e Canadá este ano e desde que começou a pandemia.

Em quinto lugar, ficou o filme de Matt Damon "Stillwater", da Focus Features, com 2,9 milhões de dólares [2,47 milhões de euros], onde o ator interpreta um americano que viaja para a França para ajudar a sua filha afastada (Abigail Breslin) quando ela é presa por um assassinato que diz não ter cometido.