O robe, a camisa e os óculos do "The Dude", a desleixada personagem de Jeff Bridges em "O Grande Lebowski", serão leiloados no próximo domingo (17) na Califórnia, juntamente com outros objetos deste filme de culto dos irmãos Coen.

"Estes são os objetos [...] que dão vida à história", disse Martin Nolan, diretor-executivo da casa de leilões Julien's Auction.

"Quando ele [Bridges] apareceu com essa roupa, foi como se quebrasse barreiras [...] de bermuda, camiseta e robe", acrescentou.

Além do robe e da camisa, avaliados entre 30 e 50 mil dólares (entre 27,77 a 46,28 mil euros, à cotação atual), e os óculos de sol, estimados entre 20 e 30 mil dólares (entre 18,51 e 27,77 mil), a Julien's Auctions vai leiloar pinos de bowling com caricaturas e a assinatura de Bridges, assim como uma devolução de bolas de bowling e páginas originais do "storyboard" do filme de 1998.

"São objetos tão incríveis, e de um filme tão divertido e relevante até os dias de hoje", destacou Nolan, que acredita que o robe do "Dude" tem a nostalgia necessária para estabelecer um recorde para este tipo de peça.

O leilão faz parte do evento de quatro dias "Lendas de Hollywood", no qual a Julien's Auction, juntamente com o canal por cabo Turner Classic Movies, colocará à venda mais de mil objetos de cinema e televisão.

A peça mais cara do catálogo é o modelo mecânico animatrónico da cabeça de "E.T.: O Extraterrestre", que pode chegar a perto de um milhão de dólares (cerca de 930 mil euros).

Também estará presente a blusa que a princesa Diana usou no seu retrato de noivado de 1981, avaliada entre 80 e 100 mil dólares (entre 74 e 92,55 mil euros), um dos objetos que gera grande expectativa.

Desenhada por Elizabeth Emanuel e David Emanuel, que também foram responsáveis pelo seu vestido de casamento, a blusa de chiffon rosa com um laço no pescoço "tem tanta história", disse Nolan.

"Inicialmente, [a peça de roupa] foi feita como uma saia, [mas] havia algumas manchas na saia, portanto a Elizabeth e o David decidiram transformá-la numa blusa. E foi o que Diana escolheu para o seu retrato de noivado".

Outro vestido da princesa Diana, um casaco que Audrey Hepburn usou em "Charada" (1963) e o computador de Carrie Bradshaw, a personagem de Sarah Jessica Parker na série "O Sexo e a Cidade", são alguns dos objetos de maior destaque à disposição de fãs e compradores.

"Estes itens agora são considerados uma classe de ativos porque não são apenas itens de memorabilia ou uma história de uma época das nossas vidas da qual nos lembramos", disse Nolan. "Com isto, fica-se com um bem muito mais giro do que fundos ou ações ou qualquer outro bem no seu portfólio de investimentos".