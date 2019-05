Existe um novo trailer de "Toy Story 4", o último antes da estreia marcada para 27 de junho.

A história mostra Woody (em crise existencial), Buzz Lightyear e muitos outros companheiros que foram de Andy e agora pertencem a Bonnie (personagem do terceiro filme) a tentar encontrar o seu novo brinquedo preferido, Forky (voz de Tom Hale), improvisado a partir de... um garfo.

Além das vozes na versão original de Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack, as imagens revelam outro novo brinquedo com voz de Keanu Reeves chamado Duke Cabom, "o maior artista de acrobacias do Canadá", um grande vaidoso que, porém, é perfeito para ajudar a encontrar Forky.

"Toy Story 4" é o anunciado último filme da venerada saga de animação da Pixar. O primeiro, de 1995, totalmente feito por computador, revolucionou o cinema de animação.

VEJA O TRAILER.