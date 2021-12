“Drive My Car” foi eleito o melhor filme de 2021 pela Associação de Críticos de Los Angeles (LAFCA), que também premiou o argumento do realizador e argumentista japonês Ryusuke Hamaguchi.

História da viagem, literal e emocional, de um diretor e ator de teatro e uma jovem que é a sua motorista, o candidato do Japão a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional será distribuído em Portugal pela Leopardo Filmes e também já tinha sido eleito o Melhor Filme pela Associação de Críticos de Nova Iorque.

Uma das associações mais respeitadas dos EUA, a escolha confirma a preferência da LAFCA por marcar pela diferença em relação às suas congéneres: em 46 anos, a sua escolha para Melhor Filme alinhou apenas dez vezes com a dos Óscares.

Em segundo lugar para Melhor Filme ficou "O Poder do Cão", um 'western' revisionista de Jane Campion para a Netflix, que recebeu os prémios pela Realização, Fotografia e Ator Secundário (Kodi Smit-McPhee, num empate com Vincent Lindon por "Titane") e foi o mais premiado da LAFCA.

Os críticos de Los Angeles fizeram as suas escolhas no sábado ao longo de várias horas de deliberações e a sua lista indica sempre quem ficou em segundo lugar.

Para Melhor Ator, a escolha foi Simon Rex ("Red Rocket"), seguido por Benedict Cumberbatch ("O Poder no Cão"). Penelope Cruz foi a Melhor Atriz ("Mães Paralelas"), ficando em segundo lugar Renate Reinsve ("The Worst Person in the World").

Nas Atrizes Secundária, ficou à frente Ariana DeBose ("West Side Story"), seguida por Aunjanue Ellis ("King Richard").

O Poder do Cão

Lista de prémios

Melhor Filme

"Drive my Car"

Segundo lugar: "O Poder do Cão"

Melhor Realização

Jane Campion ("O Poder do Cão)

Segundo lugar: Ryusuke Hamaguchi (“Drive My Car”)

Melhor Ator

Simon Rex (“Red Rocket”)

Segundo lugar: Benedict Cumberbatch (“O Poder do Cão")

Melhor Atriz

Penelope Cruz ("Mães Paralelas")

Segundo lugar: Renate Reinsve (“The Worst Person in the World”)

Melhor Ator Secundário

Empate entre Vincent Lindon ("Titane") e Kodi Smit-McPhee ("O Poder do Cão")

Melhor Atriz Secundária

Ariana DeBose (“West Side Story”)

Segundo lugar: Aunjanue Ellis (“King Richard”)

Melhor Argumento

“Drive My Car”

Segundo lugar: “Licorice Pizza”

Melhor Animação

"Flee”

Segundo lugar: “Belle”

Melhor Filme Estrangeiro

"Petit Maman” (França)

Segundo lugar: “Quo Vadis, Aida?” (Bósnia)

Melhor Documentário

“Summer of Soul”

Segundo lugar: “Procession”

Melhor Montagem

“Summer of Soul”

Segundo lugar: “Licorice Pizza”

Melhor Design de Produção

“As Férias Loucas de Barb e Star”

Segundo lugar: “Nightmare Alley: O Beco das Almas”

Melhor Banda Sonora

“Mães Paralelas”

Segundo lugar: empate entre "O Poder do Cão" e “Spencer”

Melhor Fotografia"

"O Poder do Cão”

Segundo lugar: "Dune - Duna"

Prémio Experimental Douglas Edwards

"The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)”, de Anders Edström e C.W. Winter

Prémio Nova Geração

Shatara Michelle Ford (“Test Pattern”) e Tatiana Huezo (“Prayers for the Stolen”)

Prémio de carreira

Mel Brooks