Foi divulgado esta terça-feira o primeiro trailer de "The Whale", um filme muitos analistas acreditam ter o grande favorito ao Óscar de Melhor Ator na próxima cerimónia, um estatuto que se mantém desde a aclamação com direito a seis minutos de ovação em pé no Festival de Veneza há dois meses e que passou por outros festivais.

Intercalando as imagens do novo drama psicológico de Darren Aronofsky ("Requiem for a Dream", "Cisne Negro") com os elogios da imprensa, o trailer coloca claramente em destaque Brendan Fraser, o protagonista do maior regresso artístico dos últimos anos em Hollywood, após mais de uma década longe das luzes da ribalta, uma depressão e outras crises pessoais.

O ator interpreta um professor de meia-idade com 272 quilos que come de forma compulsiva por causa da dor e culpa e tenta voltar a relacionar-se com a filha de 17 anos (papel de Sadie Sink, uma das estrelas da série "Stranger Things"), de quem se separou ao abandonar a família por causa do amante gay, que mais tarde morreu.

Adaptação de uma peça do mesmo nome de Samuel D. Hunter, que o próprio adaptou, o filme, que estreia a 2 de março de 2023 em Portugal, dez dias antes da cerimónia das estatuetas, tem ainda no elenco Hong Chau (vista como uma forte candidata à nomeação como atriz secundária), Samantha Morton e Ty Simpkins.

Com 53 anos, Brendan Fraser foi lentamente desaparecendo do radar de Hollywood após o sucesso da saga "A Múmia" (1999-2008) e filmes como "O Rapaz da Pedra Lascada" (1992), "Cabeças Ocas" (1994), "George - O Rei da Selva" (1997), "Dudley Assume o Comando" (1999) ou "Viagem ao Centro da Terra" (2008).

O primeiro filme como protagonista desde "Perseguidos" em 2013, que chegou ao mercado de vídeo sem passar pelos cinemas, acontece após ter passado por um divórcio, dificuldades financeiras, problemas de saúde relacionados com as cenas de ação dos filmes e a luta contra a depressão, além de ter sido vítima de agressão sexual por parte de uma personalidade influente em Hollywood.

Os fãs nas redes sociais até cunharam o termo "Brendanaissance" para simbolizar o movimento de afeição pelo ator, que tem a reputação de ser uma das estrelas mais simpáticas e acessíveis de Hollywood.