Cinzento ou Branco, feiticeiro Gandalf tem muitas vidas, na literatura e no cinema.

Já com 85 anos, Ian McKellen pode estar de volta à Terra Média imaginada por J.R.R. Tolkien após as trilogias "O Senhor dos Anéis" (2001-2003) e "O Hobbit" (2012-2014).

"O entusiasmo por 'O Senhor dos Anéis' não dá sinais de diminuir… Não posso dizer mais do que isso. Acabei de saber que haverá mais filmes e que Gandalf estará envolvido e eles esperam que o interprete", contou durante uma entrevista ao jornal The Big Issue, citada pelo Deadline.

O ator refere-se ao projeto que tem como título provisório “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” ["O Senhor dos Anéis: Caça a Gollum", em tradução literal], com dois filmes focados na personagem Gollum que terão Andy Serkis como realizador e protagonista.

A participação de McKellen seria um grande trunfo para reforçar a ligação aos filmes anteriores.

O primeiro filme deverá chegar aos cinemas em 2026, mas o ator, ainda a recuperar de uma queda sofrida em junho durante a apresentação de uma peça, acrescentou na entrevista: "Quando? Não sei. Como é o argumento? Ainda não está escrito. Portanto, é melhor que se despachem".

Confirmado oficialmente em maio, o projeto junta a equipa das duas trilogias: o realizador Peter Jackson será o produtor e as argumentistas Fran Walsh e Philippa Boyens regressam para escrever a nova história com Arty Papageorgiou, que escreveu a história para “O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim”, o filme anime que decorre dois séculos antes "O Hobbit" e chega aos cinemas a 12 de dezembro.