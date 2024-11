Já podem ser vistas as primeiras imagens de "Oh, Canada", um novo filme de Paul Schrader que marca o reencontro com Richard Gere, 44 anos depois de “American Gigolo”.

No entanto, a atrair muitas atenções está Jacob Elordi, a interpretar a versão jovem da personagem de Gere: o realizador disse numa entrevista que só precisou do teste por 'Zoom' para encontrar o mesmo carisma, numa altura em que o jovem ator australiano de 27 anos só era conhecido principalmente pela série "Euphoria", antes da 'explosão' com os filmes "Priscilla" e “Saltburn”.

Apresentado na secção competitiva do último Festival de Cannes, "Oh, Canada" conta a história de um realizador (Gere e Elordi) de documentários que quer contar a história da sua vida frente às câmaras antes de morrer. No elenco destacam-se ainda Uma Thurman e Michael Imperioli.

O filme está comprado para Portugal, mas a distribuidora NOS ainda não anunciou uma data de estreia.

