A estrela da música e do cinema Olivia Newton-John terá um funeral de Estado no seu país adotivo, Austrália, anunciaram as autoridades esta quinta-feira.

A protagonista do musical "Grease - Brilhantina" (1978), nascida no Reino Unido e criada na Austrália, faleceu na segunda-feira na sua casa da Califórnia. A causa da morte não foi especificada, mas a artista de 73 anos passou três décadas a lutar contra o cancro. O primeiro-ministro do estado australiano de Victoria, Dan Andrews, disse que a família de Olivia Newton-John aceitou a oferta de um funeral de Estado que "será muito mais um concerto do que um funeral". "Será uma celebração apropriada para uma vida tão rica e generosa", disse. A data da homenagem ainda não foi definida O viúvo John Easterling publicou esta quinta-feira nas redes sociais um tributo à artista e agradeceu aos fãs pelo "vasto oceano de amor e apoio" após a morte. "Ela era a mulher mais corajosa que conheci", afirmou. "Nos seus momentos mais difíceis, ela sempre teve o espírito, o humor e a força de vontade para iluminar as coisas".