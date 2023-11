A primeira edição do Braga Science Film Fest – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Ciência realiza-se de 18 a 26 de novembro, com um cartaz que propõe 43 películas de 14 países, anunciou hoje a Universidade do Minho (UMinho).

Em comunicado, a UMinho acrescenta que o festival é em formato online e totalmente gratuito, devendo as inscrições ser feitas em bragasciencefilmfest.com.

O cartaz propõe 43 películas de 14 países, entre os quais EUA, Índia, África do Sul, Alemanha e Micronésia.

A iniciativa é organizada pelo mestrado de Comunicação de Ciência da Universidade do Minho, com apoio da Escola de Ciências e do Instituto de Ciências Sociais daquela academia.