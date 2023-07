Para Christopher Nolan, a estreia em simultâneo do seu filme "Oppenheimer" e de "Barbie" representam um mercado de cinema saudável, como acontecia antes da pandemia.

Um é o épico biográfico em registo de 'thriller' sobre J. Robert Oppenheimer, o outro é um comédia fantástica baseada na icónica boneca da Mattel: vão disputar ao mesmo tempo as bilheteiras, em Portugal a partir de 20 de julho, um dia antes de EUA, Canadá ou Grã-Bretanha.

Apesar de serem muito diferentes, tratam-se de super produções e uma concorrência deste dimensão não se via nas salas não se via desde 2019: o filme de Nolan, protagonizado por Cillian Murphy, apoiado por Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh, custou 100 milhões de dólares, enquanto o orçamento do projeto realizado por Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling terá chegado aos 145.

O primeiro, pelo tema e as três horas de duração, será avaliado pelo comportamento nas salas ao longo das semanas, enquanto que "Barbie", pelo género e com 114 minutos, deverá ser a maior estreia do fim de semana.

Vistos inicialmente como "rivais" (e vale a pena recordar que Nolan deixou o estúdio de 'Barbie' depois de mais de 15 anos e foi para a Universal), mais recentemente as equipas dos dois filmes "aliaram-se" num apoio mútuo nas entrevistas e redes sociais. Até já existe um termo que os junta: "Barbenheimer".

Curiosamente, o movimento começou quando Tom Cruise se fez fotografar no final de junho com Christopher McQuarrie, realizador do seu "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com bilhetes na mão e ao pé dos cartazes dos dois filmes e "Indiana Jones e o Marcador do Destino".

Alguns dias depois, Margot Robbie e Greta Gerwig fizeram-se fotografar com bilhetes ao lado dos cartazes de "Indiana Jones", "Oppenheimer" e, claro, "Missão Impossível". A conta oficial de "Oppenheimer" partilhou igualmente a mensagem do ator.

A AMC Theatres, a principal exibidora de cinema dos EUA também revelou que mais de 20 mil membros do seu plano AMC Stubs compraram bilhetes para ver "Barbie" e "Oppenheimer" no mesmo dia: ambos concentram as expectativas de uma indústria que precisa que sejam sucessos de bilheteira e, juntamente com o sétimo "Missão Impossível", salvem a temporada de verão de Hollywood:

"O verão, num mercado saudável, está sempre preenchido, e fazemos isto há muito tempo. Acho que aqueles de nós que se preocupam com os filmes, estávamos realmente à espera de ter outra vez um mercado preenchido, e agora está aqui e é fantástico", disse Nolan recentemente ao IGN.

A mesma opinião foi manifestada por Cillian Murphy: "Acho que é ótimo. Eu irei ver 'Barbie'. Mal posso esperar. Acho que é ótimo para a indústria e para os espectadores termos dois filmes espantosos de realizadores espantosos a estrear no mesmo dia. Pode-se passar um dia inteiro no cinema, o que é melhor do que isso".

"Adoro que as pessoas estejam a falar sobre ir ver dois filmes num fim de semana", acrescentou Matt Damon, recordando que "o Ben [Affleck] e eu costumávamos ir ver dois filmes todos os fins de semana e acho que as pessoas devem fazer isso", enquanto Emily Blunt acha que "é incrível o interesse na variedade do que está disponível".

TRAILER "OPPENHEIMER".



TRAILER "BARBIE".