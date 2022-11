"Velocidade Furiosa" é uma das sagas mais rentáveis do estúdio Universal Pictures, mas o décimo e penúltimo filme vai ter o maior desafio de sempre nas bilheteiras que estrear em maio de 2023: várias fontes disseram ao The Wrap que o orçamento derrapou para 340 milhões de dólares e entrou para o TOP 5 dos mais caros de sempre.

A derrapagem é de 70%, já que orçamento inicial era de 200 milhões. Em maio, falava-se que os custos tinham disparado "apenas" para os 300 milhões.

Note-se que os 340 milhões já incluem os incentivos fiscais à produção ou seja, o custo real terá ficado mais perto dos 400 milhões.

Somando o orçamento de marketing necessário para uma produção desta dimensão, o The Wrap estima que os lucros podem ser significativamente mais baixos do que os dos filmes anteriores ou até inexistentes: apesar dos sucessos de títulos como "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" ou "Top Gun: Maverick", a afluência aos cinemas ainda não recuperou do impacto da pandemia.

Antes, o filme mais caro da saga terá sido "Velocidade Furiosa 8": 250 a 270 milhões de dólares, muito distante dos modestos 38 milhões do primeiro filme de 2001 (sem contar com a inflação).

Embora os estúdios façam segredo, "Piratas das Caraíbas - Por Estranhas Marés" (2011) terá sido o filme mais caro de sempre, entre os 376,5 e 379 milhões de dólares (também sem incluir a inflação), logo seguido por "Avengers: Endgame" (2019), com 350 a 356 milhões.

O valor mais disputado é o de "Vingadores: A Era de Ultron" (2015): os cálculos vão dos 250 aos 365 milhões.

A seguir surge "Velocidade Furiosa 10" e a contribuir para a derrapagem estiveram vários fatores: os salários cada vez maiores dos outros atores veteranos (e a entrada de Jason Momoa), os custos relacionados com os protocolos de segurança da COVID-19 e o impacto da inflação global.

Com rodagem a passar pelo Reino Unido, Itália e Portugal, o vasto elenco de "Fast X" inclui Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Charlize Theron, Helen Mirren, Cardi B, Brie Larson, Alan Ritchson, Rita Moreno, além dos portugueses Daniela Melchior e Joaquim de Almeida.

Consta ainda que haverá participações de John Cena e Jason Statham.

O filme é realizado pelo francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, “Mestres da Ilusão” e “O Incrível Hulk”.