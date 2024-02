"O trabalho é que é importante, não os prémios" ou "não fazemos os filmes para os prémios" são expressões que se podem ouvir com mais frequência a partir de setembro e até à grande noite dos Óscares.

E Carey Mulligan não tem dúvidas que que quem as diz está completamente a mentir.

A britânica deu a sua opinião honesta sobre o verdadeiro significado da sua nomeação para Melhor Atriz por "Maestro" e o que se passa na temporada de prémios, que culminará este ano com a cerimónia de 10 de março.

"[A nomeação] é a coisa mais 'cool' porque vem dos teus colegas. É diabólico", revelou numa entrevista recente ao jornal The Times.

"E os milhares (literalmente) de atores que conheci que dizem que os prémios não são importantes e que é o trabalho que conta? Estão 100% a mentir", garantiu.

A atriz também descreveu como ficou "de rastos" com a ausência de uma nomeação para Greta Gerwwig pela realização de "Barbie".

"Não sei o que é preciso fazer mais como realizador para ser nomeado. Faz-me um filme aclamado pela crítico que também é um incrível sucesso comercial global e, ainda assim, não consegue a nomeação", comentou.

Mas Carey Mulligan fez outro filme em 2023 que ficou completamente fora da corrida: o muito comentado "Saltburn".

A atriz teve um papel secundário que a voltou a juntar com Emerald Fennell, a sua realizadora de "Uma Miúda com Potencial", que ganhou uma estatueta dourada pelo Argumento Original.

"Fui à estreia do ‘Saltburn’ em Los Angeles e sentei-me com a Em, e havia 1.700 pessoas a ter a melhor experiência, portanto não sei. Acho que a principal conclusão é o impacto incrível que acabou por ter. Inicialmente, as pessoas não sabiam como responder e, de repente, tomou conta da Internet e agora tornou-se um enorme fenómeno em que se pode comprar velas chamadas 'Água do banho do Jacob Elordi'", resumiu.