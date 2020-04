A conversa também contou com o argumentista (e mais tarde realizador) Chris Columbus, o realizador Richard Donner e a artista Cyndi Lauper, que escreveu a memorável canção "The Goonies ‘R’ Good Enough", além do influente "produtor executivo" do filme, Steven Spielberg.

Inevitavelmente, o grande fã Josh Gad aproveitou a oportunidade para perguntar se vão fazer a sequela de que se fala há tantos anos.

Spielberg esfriou as expectativas, comentando que todos falam muito do assunto e "a cada dois anos" surge uma ideia nova, mas acaba por não ter força para avançar.

O famoso cineasta acrescentou que também não joga a favor o facto de que os atores e a equipa terem feito um filme tão bom, o que torna difícil encontrar uma ideia que lhe faça justiça: "Até isso acontecer, as pessoas vão ter de ver isto [a transmissão] 100 vezes!"

O reencontro terminou com todos a elogiar os profissionais que estão na frente na luta contra a COVID-19 e uma interpretação de “The Goonies ‘R’ Good Enough”.

A transmissão foi ainda dedicada aos atores que entretanto faleceram: John Matuszak, Anne Ramsey, Keith Wlaker, Mary Ellen Trainor e Lupe Ontiveros.

Recorde as estrelas de "Os Gonnies".