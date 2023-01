Os amigos são para as ocasiões. Quando são Goonies, esse espírito ainda vai mais longe.

Premiado esta terça-feira à noite com o Globo de Ouro de Melhor Ator Secundário por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e nomeado esta quarta-feira na mesma categoria pelo sindicato dos atores americanos, Ke Huy Quan é o protagonista de uma das grandes histórias do cinema de 2022, que tem um novo e incrível capítulo carregado de nostalgia.

O filme de culto é um regresso após mais de 20 anos longe do cinema: após a estreia pela mão de Steven Spielberg como o Short Round em "Indiana Jones e o Templo Perdido", Ke Huy Quan teve outro momento popular como o Data em "Os Goonies", mas desanimado com a falta de projetos para atores de origem asiática, acabou por fazer a transição em adulto para a produção atrás das câmaras, ajudando a coreografar cenas de luta e até como assistente do realizador Wong Kar-wai no filme "2046" (2004).

Foi o sucesso de bilheteira de "Asiáticos Doidos e Ricos" (2018) que o inspirou a voltar a tentar a sua sorte como ator: duas semanas após arranjar um agente, fez testes e após um longo processo, foi escolhido para "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Sem ligações recentes na indústria, quem negociou o contrato foi o antigo colega de "Os Goonies".

"O Jeff Cohen, que entrou em 'Os Goonies' comigo — ele era o Chunk — agora está tudo crescido e é um advogado na área do entretenimento", explicou Ke Huy Quan, perante o espanto e o riso geral dos atores Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Jeremy Pope e Adam Sandler durante um encontro organizado pela revista The Hollywood Reporter.

"Quando o produtor do nosso filme estava a tentar concretizar o meu acordo, disse que nunca imaginou que teria de falar com o Chunk e o Data para o seu filme", acrescentou.

Como se percebe pelas imagens ao longo dos anos, os dois atores continuam grandes amigos mais de 35 anos após a rodagem, mas apesar de se ter tornado um dos elementos mais populares do clássico juvenil, Jeff Cohen não fez mais nenhum filme e prosseguiu os estudos até à universidade de Berkely, patrocinados pelos realizador do filme Richard Donner.

"Já agora, o Chunk conseguiu-te um bom acordo?", quis saber Adam Sandler.

"O Jeff é um excelente advogado", esclareceu Ke Huy Quan.

Na terça-feira à noite, o discurso nos Globos de Ouro foi um dos grandes momentos da cerimónia.

"Fui criado para nunca esquecer de onde vim e sempre lembrar quem me deu a primeira oportunidade. Estou tão feliz por ver Steven Spielberg aqui esta noite. Quando comecei a minha carreira como ator infantil em 'Indiana Jones e o Templo Perdido', senti-me tão sortudo por ter sido escolhido. À medida que fui envelhecendo, comecei a perguntar-me se era isso, se tinha sido apenas sorte. Durante tantos anos, tive medo de não ter mais nada a oferecer. Não importa o que fizesse, nunca superaria o que conquistei quando fui criança. Felizmente, mais de 30 anos depois, dois tipos pensaram em mim. Lembraram-se daquele miúdo e deram-me a oportunidade de tentar outra vez", disse o ator, referindo-se aos realizadores Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

E acrescentou: "Tudo o que me aconteceu deste então tem sido inacreditável. Dan Kwan, Daniel Scheinert, muito obrigado por me terem ajudado a encontrar a minha resposta. Deram-me muito mais do que alguma vez podia esperar".