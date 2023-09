No sinal de claro declínio, a estreia de "Os Mercen4rios" nos EUA foi a pior da saga e é já um dos 'flops' do ano.

Com um orçamento de 100 milhões de dólares, o quarto filme com a equipa veterano composta por Jason Statham, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren – acompanhada por novatos na saga, incluindo Megan Fox, 50 Cent e Andy Garcia – precisará da ajuda do mercado internacional para compensar a desilusão no mercado interno: em vez dos esperados 15 milhões de dólares, as receitas ficaram pelos 8,3 milhões, um valor muito baixo no género do cinema de ação.

Sem boas reações dos críticos ou dos espectadores, a estreia ficou longe do impacto dos filmes anteriores: "Os Mercenários 3" arrancou com 15,8 milhões em 2014, o que já era um significativo decréscimo em relação aos 28,5 milhões do segundo filme em 2012 e dos 34,8 milhões do original em 2010, valores que seriam ainda maiores se atualizados com o impacto da inflação.

Mas não houve um único filme a chegar aos 10 milhões: as bilheteiras norte-americanas atingiram o valor mais baixo do ano este fim de semana, com "The Nun II: A Freira Maldita" a liderar com uns insignificantes 8,4 milhões.

“Os números não são bons”, disse à France-Presse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research, descrevendo um mês inteiro de maus resultados.

Os cinco filmes mais vistos este fim de semana tiveram receitas em conjunto de cerca de 31 milhões de dólares - menos do que "Barbie" sozinho arrecadou no seu seu quarto fim de semana nos cinemas.

Recorde-se que as greves dos atores estão a impedir as estrelas de promoverem os filmes e para contrariar a "depressão", o analista manifestava o desejo de que as greves em Hollywood terminassem o mais depressa possível, em declarações feitas ainda antes de se saber que os argumentistas chegaram a um acordo de princípio com os estúdios.

"The Nun II: A Freira Maldita", protagonizado por Taissa Farmiga numa história de terror gótico, liderou pelo terceiro fim de semana consecutivo, apesar de apresentar números mornos.

Apesar disso, já acumulou quase 70 milhões nas bilheteiras da América do Norte e 204 a nível mundial, o que torna rentável para o estúdio esta produção de 38 milões (sem incluir despesas de marketing).

Quase empatado, mas em segundo lugar, ficou "Os Mercen4rios", com o grupo a rumar até à Líbia para impedir um grupo terrorista de roubar ogivas nucleares.

Em terceiro lugar, uma posição abaixo do fim de semana anterior, ficou "Mistério em Veneza", o mais recente filme de Kenneth Branagh inspirado em Agatha Christie e com ele a interpretar o lendário detetive belga Hercule Poirot, com 6,3 milhões de dólares e um total de 25,4 nos EUA e Canadá e 71,6 milhões a nível global: outro fracasso comercial este ano para a Disney.

O quarto lugar foi para "The Equalizer 3", com 4,7 milhões e as receitas de bilheteira estão a aproximar-se do que conseguiram os filmes anteriores: o total global vai em quase 149 milhões para o regresso de Denzel Washington como um fuzileiro reformado a enfrentar mafiosos italianos.

Em quinto lugar e no seu décimo fim de semana nos cinemas, permanece o grande sucesso "Barbie", com mais 3,2 milhões. A homenagem ao rosa de Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling já arrecadou 630,5 milhões no mercado interno e 1,427 mil milhões a nível mundial: o maior filme do ano nas bilheteiras.