No elenco destacam-se Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Alice Braga.

O projeto passou por vários contratempos artísticos: segundo o próprio realizador Josh Boone, a visão inicial focava-se mais no terror, mas a Fox quis "menos sangue e menos sustos" e mais temática "jovem adulto".

Uma primeira montagem desta versão de compromisso deixou o estúdio satisfeito, mas o sucesso do filme de terror "It" em setembro de 2017 levou à criação de um trailer mais focado nos aspetos mais assustadores que foi bem recebido.

Resultado: a Fox quis regressar à visão original do realizador e fazer novas filmagens, o que levou ao primeiro adiamento da data de estreia.

VEJA ESSE TRAILER.



Só que as refilmagens acabaram por nunca avançar: tudo ficou ficou suspenso com o início do acordo de fusão entre Disney e Fox. Quando finalmente foi retomado, por volta do verão de 2019, o realizador percebeu que os atores já estavam visivelmente mais velhos.