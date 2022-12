Além de ser um dos nomes essenciais da literatura francesa, Alexandre Dumas tem sido uma fonte inesgotável para o cinema e televisão, principalmente "Os Três Mosqueteiros", publicado há 178 anos e já com menos 50 adaptações, com maior ou menor fidelidade (como esquecer a popular série de animação "D'Artacão e os Três Moscãoteiros"?).

Sinal do fascínio é que vão chegar ao cinema em 2023 não um, mas dois "blockbusters" franceses, com um orçamento gigantesco (para o padrão europeu) de 72 milhões de euros, para conquistar novos públicos para as aventuras de capa e espada de D'Artagnan e os seus fiéis companheiros. O trailer do primeiro foi divulgado esta segunda-feira.

Os dois filmes realizados por Martin Bourboulon (no currículo com as duas comédias "Tal Pai, Tal Mãe" e ainda "Eiffel") trazem François Civil como D'Artagnan e Vincent Cassel, Pio Marmaï e Romain Duris respetivamente como Athos, Porthos e Aramis.

O elenco prestigiado desta super produção europeia inclui ainda nomes como Eva Green como Milady de Winter, Vicky Krieps como Ana da Áustria, Louis Garrel como Luís XIII e Lyna Khoudri como a infeliz Constance Bonacieux.

Do Louvre ao Palácio de Buckingham, das favelas de Paris ao cerco de La Rochelle, numa França dividida pelas guerras religiosas e ameaçado de invasão pela Inglaterra, "Os Três Mosqueteiros: D'Artagnan" chegará aos cinemas a 5 de abril (por agora a data francesa), seguido por "Os Três Mosqueteiros: Milady" a 13 de dezembro.

TRAILER ORIGINAL EM FRANCÊS.



TRAILER LEGENDADO EM INGLÊS.