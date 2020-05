A Academia não respondeu de imediato ao pedido de reação da agência AFP.

No mês passado, a Academia - considerada a principal autoridade da indústria cinematográfica em Hollywood - facilitou as regras de elegibilidade, permitindo que filmes não exibidos no grande ecrã por causa da pandemia este ano entre na corrida às estatuetas.

Nessa altura, a organização também alertou que "ajustes adicionais às regras da Academia, requisitos de elegibilidade e programação poderiam ser necessários".

"Como anunciado anteriormente, a 93ª cerimónia dos Óscares está programada para ser transmitida no domingo, 28 de fevereiro de 2021, pela ABC. Quaisquer informações atualizadas sobre a programação serão divulgadas posteriormente", afirmava esse comunicado.

Atualmente, os filmes devem ser lançados até 31 de dezembro para serem elegíveis para os Óscares do ano a seguir, que geralmente acontece em fevereiro ou março.

Não ficou claro qual o impacto, se houver, de um atraso na cerimónia sobre as regras de elegibilidade.

Os Óscares encerram com chave de ouro a temporada de prémios dos filmes, que arranca com as escolhas dos melhores do ano de várias organizações de críticas a partir do fim de novembro e aumenta de intensidade com a cerimónia dos Globos de Ouro, no início de janeiro.

Outras organizações ainda não anunciaram atrasos nas suas cerimónias, embora muitas também tenham facilitado as regras de elegibilidade.

Tanto o Directors Guild of America (o sindicato dos realizadores) como o Producers Guild of America (sindicato dos produtores) seguiram o exemplo dos Óscares e anunciaram esta terça-feira que os títulos disponibilizados em streaming ou video-on-demand seriam autorizados a concorrer aos seus prémios este ano caso a sua estreia nos cinemas tivesse sido afetada pela pandemia.

A cerimónia dos Emmys, que distingue o melhor da programação televisiva em horário nobre nos Estados Unidos - ainda está agendada para setembro.

A do "Daytime Emmys" - referente à programação diurna - já foi substituída por um evento virtual.