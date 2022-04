Will Smith demitiu-se da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que lhe deu há cinco dias o Óscar de Melhor Ator.

O pedido chegou dois dias após ter sido notificado pelo Conselho de Governadores da Academia que tinha duas semanas para responder por escrito aos "procedimentos disciplinares" que foram iniciados por violação do Código de Conduta da organização por ter dado uma bofetada ao comediante Chris Rock na cerimónia.

As acusações incluem "contacto físico inapropriado, comportamento abusivo ou ameaçador e comprometer a integridade da Academia" e a 18 de abril podia sair uma decisão, com a Academia a dizer que nada estava fora da mesa, incluindo "suspensão, expulsão ou outras sanções".

Segundo o Deadline, a organização terá informado o ator que provavelmente seria suspenso durante uma década ou mais. Essa possibilidade levou o ator, que é membro desde 2001, a tomar a decisão antes de ser "empurrado", com a esperança de esvaziar a polémica.

"Respondi diretamente à notificação de audiência disciplinar da Academia e aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências pela minha conduta", começa a carta do Will Smith dirigida ao Conselho de Governadores da Academia.

"As minhas ações na 94.ª cerimónia dos Óscares foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que magoei é longa e inclui o Chris [Rock], a sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os que estavam presentes e os espectadores em casa a nível global. Traí a confiança da Academia. Privei os outros nomeados e e vencedores da sua oportunidade de celebrarem e serem celebrados pelo seu trabalho extraordinário", continua o texto.

"Estou de coração partido. Quero colocar a atenção novamente naqueles que merecem a atenção pelas suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Portanto, demito-me da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho considere apropriadas", conclui.

A demissão foi imediatamente aceite e foi divulgado um breve comunicado de David Rubin, presidente da Academia: "Recebemos e aceitamos a renúncia imediata do senhor Will Smith da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Continuaremos a avançar com nossos processos disciplinares contra o senhor Smith por violações dos Padrões de Conduta da Academia, antes da nossa próxima reunião do Conselho, agendada para 18 de abril”.

Chris Rock pediu para Will Smith não ser expulso da cerimónia? Versão do produtor é desmentida

Os Óscares não conseguem acertar os detalhes sobre o que se passou nos cerca de 40 minutos entre a agressão de Will Smith e o momento em que ele subiu ao palco para receber o Óscar de Melhor Ator por "King Richard".

Perante várias versões contraditórias, esperava-se que fosse esclarecedora uma entrevista transmitida esta sexta-feira no programa Good Morning America (GMA) com Will Packer, produtor da cerimónia, mas já foi desmentido o seu relato sobre um dos momentos mais controversos: a permanência de Will Smith no Dolby Theatre após dar a bofetada a Chris Rock.

"Foi como se alguém tivesse derramado betão naquela sala. Sugou a vida daquela sala e nunca mais voltou", recordou o produtor sobre "aquele" momento ao jornalista T.J. Holmes, acrescentando que o público, como ele, ficou estupefacto e sem saber como reagir.

O jornalista T.J. Holmes com Will Packer

Questionado se Chris Rock salvou o espetáculo por não reagir e continuar a apresentar, Packer respondeu: "Acho que sim. Ele certamente salvou o que restou daquela noite. O Chris ter lidado com o momento com tanta elegância e desenvoltura permitiu que o espetáculo continuasse".

O produtor estava a ver a cerimónia nos bastidores e diz que a piada sobre Jada Pinkett Smith não estava no guião, mas tal como o público, pensou que o que aconteceu era uma encenação até Will Smith começou a gritar palavrões do seu lugar.

VEJA O MOMENTO.

Só quando Chris Rock regressou aos bastidores depois de entregar o Óscar de Melhor Documentário e falou com ele é que Packer teve mesmo a certeza que houve uma agressão: "'Sim, acabei de receber um murro do Muhammad Ali' [referindo ao pugilista que Smith interpretou no filme "Ali", de 2001]. Ele estava imediatamente em 'modo humor', mas dava para perceber que estava completamente em choque".

Apesar de Chris Rock garantir que estava bem, pouco depois os agentes da Polícia de Los Angeles que entretanto tinham chegado ao Dolby "expuseram muito claramente quais eram os seus direitos" no gabinete de Will Packer e informaram que estavam prontos para prender Will Smith.

Segundo o produtor, o comediante deixou claro que estava bem e nem queria ouvir falar sobre apresentar queixa.

Mais tarde e antes de ser anunciado o Óscar de Melhor Ator, Shayla Cowan, que produziu a cerimónia com Packer, veio ter com ele a avisar que "eles" se preparavam para tirar Will Smith da sala.

"Fui ter imediatamente com a liderança da Academia que estava no local [o presidente David Rubin e a Dawn Hudson] e disse 'O Chris não quer isso'. Disse 'O Rock deixou muito claro que não quer piorar uma má situação'. Era essa a imagem do Chris. O seu tom não era retaliatório, o seu tom não era agressivo e zangado. E portanto estava a defender o que o Rock queria naquela altura, que era não retirar fisicamente o Will Smith naquela altura. Porque, como agora me foi explicado [após a cerimónia], era essa a única opção naquela altura. Foi-me explicado que tinha havido uma conversa na qual não participei para lhe pedir para sair voluntariamente", recorda o produtor, que diz que nunca falou diretamente com Will Smith na cerimónia.

Só que esta parte sobre Chris Rock ser o responsável por Will Smith não ter sido expulso dos Óscares é completamente desmentida por fontes próximas do comediante, que garantiram ao site TMZ que "o Chris disse ao Packer 'Não vou apresentar queixa. Tudo o que quero é ir embora'. Nunca lhe perguntaram se ele queria que o Will saísse. Isto é a Academia a proteger-se".

Fontes "credíveis" disseram o mesmo ao Deadline e acrescentaram que Packer está a fazer confusão por causa da conversa que houve sobre Chris Rock não querer apresentar queixa. "Poderia ter recebido uma resposta diferente" se lhe tivesse perguntado se queria que Smith abandonasse o Dolby.

Aquela ovação de pé...

O jornalista T.J. Holmes quis saber qual a explicação que Packer tinha para outro momento da cerimónia que chocou Jim Carrey e muitos espectadores: a ovação de pé ao ator quando ganhou o Óscar.

"As pessoas naquela sala que se levantaram defenderam alguém que conheciam – ele era um colega, um amigo, um irmão. Ele tem uma carreira de mais de três décadas de ser o oposto do que vimos naquele momento. Essas pessoas viram a pessoa que conhecem e esperavam que, de alguma forma, isto fosse uma aberração", defende o produtor.

"Não acho que se tratassem de pessoas a aplaudir o que quer que fosse sobre aquele momento [a agressão]. E todas estas pessoas viram o seu amigo absolutamente no seu pior momento e tinham esperança que pudessem encorajá-lo e animá-lo, e que ele tentaria de alguma forma corrigir a situação", acrescentou.

Dada a dimensão do que tinha acontecido, Packer reconhece que naquele momento isso não era possível, mas a sua esperança e a da maioria das pessoas no Dolby é que Will Smith ajudasse a melhorar a situação, dizendo que o que tinha acontecido era completamente errado, estava arrependido e pedia perdão a Chris Rock.

Mas não foi um discurso conciliatório que se ouviu e por isso o produtor diz que está arrependido de Will Smith ter ficado.

A atitude de festa e despreocupação do ator e da sua família na festa pós-Óscares da revista Vanity Fair foi muito criticada, mas na segunda-feira de manhã, os dois falaram: "Pediu desculpa e disse 'Isto devia ter sido um momento gigantesco para ti'. E manifestou o seu embaraço e foi isso".

Só mais tarde nesse dia é que surgiu o pedido público de desculpas a Chris Rock no Instagram.

Na quarta-feira, Will Smith foi notificado pelo Conselho de Governadores da Academia que tinha 15 dias para responder por escrito aos "procedimentos disciplinares" que foram iniciados por violação do Código de Conduta da organização.

As acusações incluem "contacto físico inapropriado, comportamento abusivo ou ameaçador e comprometer a integridade da Academia".

A 18 de abril poderá sair uma decisão e nada está fora da mesa, incluindo "suspensão, expulsão ou outras sanções".

OS EXCERTOS DA ENTREVISTA.