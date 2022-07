Com vários papéis viris e a fama de levar o seu trabalho muito a sério, Ryan Gosling foi nomeado duas vezes para os Óscares e está no auge da carreira: agora enfrenta Chris Evans em "The Gray Man: O Agente Oculto", o filme mais caro de sempre da Netflix que chegou primeiro aos cinemas esta semana.

