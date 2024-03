A participação de Ryan Gosling e do produtor Mark Ronson na atuação 'I’m Just Ken' nos Óscares só foi anunciada oficialmente a 28 de fevereiro, após a dupla fazer suspense durante semanas.

Na realidade, a atuação extravagante que se tornou um dos maiores destaque da cerimónia de domingo foi planeada durante meses.

A revista Variety revelou que o ator esteve envolvido em todos os detalhes: foi ele que pediu a orquestra de 40 elementos, 62 dançarinos Len, o mar de 24 cabeças gigantes Barbie em homenagem ao coreógrafo e realizador Busby Berkeley, a participação especial de outros Ken do filme (Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa e Scott Evans) e até Slash, dos Guns N’Roses.

“Ryan Gosling é um verdadeiro profissional, aquele homem – encontrámo-nos com ele nos Zooms há meses, conversando sobre essa performance”, disse Molly McNearney, uma das produtoras da cerimónia.

“[A realizadora] Greta Gerwig também contribuiu criativamente. Ele estava tão empenhado naquilo. A sua coreógrafa, Mandy Moore, é excecional – ela estava em todas as chamadas. Mark Ronson também”, esclareceu.

Do fato cor de rosa e todos os outros à sua volta de preto, as escadas e outros detalhes: foi também Gosling que teve a ideia para a apresentação ser uma homenagem ao número 'Diamonds Are a Girl’s Best Friend', do clássico "Os Homens Preferem as Louras", de Howard Hawks (1953), com Marilyn Monroe e Jane Russell.

“Ele foi bastante claro sobre a sua estrutura geral. Queria começar na plateia, subir até ao Mark, ver o Andrew [Wyatt, o co-produtor], acender os Ken-delabros e depois juntar-se aos 10 Kens abatidos nas escadas. A partir daí, ele queria que o resto do número evoluísse como se os Kens estivessem a aparecer de todo o lado, ‘Chamar todos os Kens’. Eventualmente terminando numa grande celebração revelando o Slash”, contou a coreógrafa Mandy Moore.

Por seu lado, a realizadora Greta Gerwig disse nos encontros com os produtores que o seu maior desejo era colocar todo o público de pé a cantar, pelo que estes colocaram a letra nos ecrãs da sala e lançaram Gosling no modo Ken pelo corredor.

“Foi muito importante para ele descer [para o corredor] e incluir Margot [Robbie], Greta e America [Ferrera]. Ele disse: ‘Realmente preciso dessas senhoras à frente porque vou ter com elas. Quero que elas cantem”, recordou a coreógrafa do ator.

Ryan Gosling com Emma Stone

O nível de detalhe chegou à frase exata que ele queria partilhar com a amiga e colega de muitos anos Emma Stone quando a canção ia em crescendo e o beijo na mão do operador de câmara, Sean, a quem foi pedida autorização.

Esse beijo consensual era outro gesto simbólico do 'anor Ken', seguindo a temática vista no filme de juntar todos os Ken em palco.

"Aqui, toda a gente é um Ken, temos Kens da construção, temos técnicos Ken, temos operadores de câmara Ken, temos de todos os tipos", disse Moore.

Os ensaios começaram quatro semanas antes da grande noite de Hollywood, intensificando-se nos últimos dias.

A orquestra só teve sessões de dois dias de seis horas para gravar e ensaiar tudo, os atores Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa e Scott Evans a juntarem-se à coreografia apenas dias antes e Slash a viajar para Los Angeles no próprio domingo.

“Os produtores investiram meses de sangue, suor e lágrimas para que fosse fácil aos talentos aprenderem e fazer com que parecesse tão fácil como aconteceu no domingo à noite”, resumiu à Variety Rob Mills, o vice-presidente executivo dos programas especiais da Disney, dona do canal ABC, que transmitiu a cerimónia.

VEJA O VÍDEO.