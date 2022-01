Agora é a sério: após muitas entrevistas das estrelas para chamar a atenção para os seus filmes e uma temporada de prémios outra vez afetada pela pandemia, a votação para as nomeações aos Óscares abre esta quinta-feira.

E existe uma grande diferença em relação aos últimos anos: em vez da quantidade variar, serão dez os nomeados para a estatueta de Melhor Filme.

Segundo a contagem oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desta segunda-feira, 9487 pessoas têm direito a preencher o boletim eletrónico até terça-feira, 1 de fevereiro. Uma semana depois, no dia 8, serão reveladas publicamente as nomeações para a 94.ª cerimónia, prevista para 27 de março.

Após um esforço para crescer e tornar a Academia mais internacional e diversa, apenas existem 187 novos votantes em relação ao ano passado, um número que resulta provavelmente de algumas das 395 pessoas terem recusado o convite que lhes foi endereçado para se juntarem à organização, outras que votavam e entretanto faleceram, e ainda as que deixaram de ter direito a voto por estarem inativas na indústria há mais de dez anos.

O maior ramo da Academia continua a ser a dos atores, com 1336 votantes, mas também foi o único a perder votantes em relação ao ano passado: tem menos 23.

A seguir, os maiores ramos são os das Curtas-Metragens e Longas-Metragens de Animação (844 votantes), Executivos da indústria (681), Produtores (634), Documentário (618), Efeitos Visuais (606), Marketing e Relações Públicas (605) e Realizadores (568).

Esta contagem é essencial para fazer as contas em relação a quantos votos são necessários para chegar à nomeação em cada categoria: se as de Melhor Longa-Metragem de Animação e Melhor Filme Internacional estão abertas a todos os votantes da Academia que se disponibilizem para ver um número mínimo de filmes, e na maioria das outras votem os membros dos respetivos ramos (atores escolhem os atores, realizadores escolhem os realizadores, etc.), todos os 9487 membros da Academia podem participar para Melhor Filme.

Este ano, a categoria passa a ter dez nomeados e segundo as contas do The Wrap, se votarem todos os membros, serão precisos 863 votos para ter garantida uma nomeação na primeira ronda de apuramento: o cálculo é dividir 9487 pelo número de vagas na categoria e somar um (11 ao todo).

Mas como o sistema de votação usa o sistema preferencial, os 863 votos (teóricos) referem-se aos filmes que os votantes colocarem no topo da lista nos seus boletins.

Após ser feito o apuramento dos filmes que ficaram em primeiro lugar em todos os boletins, os menos votados são eliminados da corrida (qualificaram-se 276) e esses boletins são redistribuídos pelos títulos que estiverem em segundo lugar (e se aí estiver algum filme já eliminado ou que tenha chegado aos 863, o voto passa para o mais votado a seguir ainda na corrida).

Este processo de eliminação e redistribuição continua até se chegar aos dez finalistas para Melhor Filme. Ou seja, um título que não atinja os 863 votos na primeira ronda poderá lá chegar ao longo deste processo, o que significa que, contrariando uma ideia generalizada, mesmo os que sejam colocados nas posições mais baixas do boletim podem ainda vir a ser contados.

Este processo contrasta com as regras que estavam em vigor quando a quantidade de nomeações podia variar entre cinco e dez e só eram precisos 5% do total de votantes: no ano passado (em que ganhou "Nomadland") só oito chegaram aos 457 votos necessários para entrar na corrida para Melhor Filme.

Este número era mais baixo do que os teóricos 863 deste ano, mas na prática, as hipóteses decresciam porque só se apuravam os filmes da primeira ronda e primeira redistribuição: sendo mais acessível chegar aos 457 e como a quantidade de nomeados podia variar, o processo parava quando pelo menos cinco conseguissem os votos. Um número mais elevado e a quantidade fixa de nomeações asseguram mais rondas e mais hipóteses para os potenciais candidatos.