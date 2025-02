"Anora" ou "Conclave? Demi Moore ou Mikey Madison... ou Fernanda Torres? Adrien Brody ou Timothée Chalamet... ou Ralph Fiennes?

A poucos dias da cerimónia dos Óscares, analistas e curiosos tentam descodificar as pistas e tendências de uma temporada de prémios dispersa e sem um favorito esmagador em várias categorias.

Muitas vezes com justificações desconcertantes, os "boletins" de "votantes anónimos dos Óscares" reunidos por vários meios da imprensa especializada fazem parte desse processo.

Na terça-feira, a revista Variety juntou um grande bloco de boletins com curiosidades, incluindo na corrida para Melhor Ator.

Apesar da vitória de Timothée Chalamet nos prémios do sindicato dos atores por “A Complete Unknown” sobre Adrien Brody em "O Brutalista", o jornalista Clayton Davis escreve "que não encontrei tantos eleitores de Chalamet que possam sugerir que se prepara uma surpresa, mas os votantes diziam 'Conheço muitas pessoas que votaram nele'".

O que encontrou foi uma "quantidade razoável" de apoio para Colman Domingo (“Sing Sing”) e "especialmente" Ralph Fiennes (“Conclave”).

E acrescenta: "Chegaria ao ponto de considerar que, se Brody fosse perder, isso aconteceria a favor de Fiennes. Um votante cita a impressionante carreira do ator britânico para justificar o seu apoio: 'Ele é um dos melhores atores que nunca deixou de ser excelente'".

A seguir, a revelação: "Surpreendentemente, dois votantes distintos que não escolheram Fiennes disseram que foi porque 'ele ganhou antes'. Ambos acreditavam que ganhou um Óscar por 'A Lista de Schindler' (1993), o que não aconteceu, pois perdeu para Tommy Lee Jones em 'O Fugitivo'".

"Ora, bolas", riu um deles depois de ser informado, diz Clayton Davis, que nota que ambos votaram em Brody, que realmente já ganhou uma estatueta dourada por “O Pianista” (2002).

E constata: "Como se pode ver, estas coisas às vezes tendem a não fazer muito sentido".

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien. Começa quando for meia-noite de segunda-feira em Lisboa e a transmissão será na RTP1 com Mário Augusto e, pela primeira vez vez, na plataforma Disney+.

Com 13 nomeações, "Emília Pérez" lidera a corrida, seguido por "O Brutalista" e "Wicked" com dez, "Conclave" e "A Complete Unknown" com oito, "Anora" com seis, "Dune - Duna: Parte 2" e "A Substância" com 5.

O SAPO preparou uma cobertura especial com uma série de conteúdos de antevisão e com acompanhamento ao minuto pela noite dentro, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia.

