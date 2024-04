Vem aí o primeiro filme baseado na série sobre a família de tubarões mais famosa do mundo.

Fenómeno mundial desde 2020, "Baby Shark’s Big Show!" tem uma nova aventura para os pequenos fãs, mais longa e com canções igualmente cativantes e um elenco repleto de estrelas: a 4 de maio, um sábado, às 17h00, no canal Nick Jr.., todos os caminhos (aquáticos) vão dar à magia, amizade e muita música de "Baby Shark’s Big Movie".

A coprodução da Nickelodeon Animation e The Pinkfong Company, realizada por Alan Foreman, vencedor de um Emmy por "Os Casagrandes" (série da Nickelodeon) seguirá Baby Shark e a sua família enquanto se mudam para Chomp City, a grande cidade dos tubarões.

"Deixando a sua adorada casa em Carnivore Cove depois de a Mommy Shark conseguir um novo emprego como diretora de entretenimento, o Baby Shark tem de se adaptar à sua nova vida sem o seu melhor amigo, William. Tudo fica ainda mais difícil quando o protagonista encontra uma malvada estrela do mar pop chamada Stariana, que planeia usar magia para roubar o seu dom musical e dominar toda a música subaquática", destaca a sinopse oficial.

"O Baby Shark não só tem de aprender a navegar numa nova vida e novas amizades, como também tem de encontrar uma forma de deter a vilã e quebrar o seu feitiço para restaurar a harmonia nos mares. Pelo meio, o filme passa mensagens de afeto, coragem e humildade, demonstrando que não há problema em experimentar coisas novas, que ser popular não é tudo e que é perfeitamente possível fazer novos amigos e manter os antigos em simultâneo", conclui.

Para colocar a cantar e dançar miúdos e graúdos, a aventura musical inclui as canções originais 'It's Stariana!' e 'Keep Swimmin' Through', lançadas anteriormente.

O elenco de personagens inclui ainda Gillie, um peixe-caixa encantadoramente caótico e trapalhão que é assistente de Stariana; Leah, uma tubarão-lanterna e a melhor amiga da Mommy Shark dos tempos de faculdade; Lannie, a acolhedora e adorável filha de Leah; uma banda subaquática de K-pop de belugas; e o locutor de televisão Lance Bass.