Nat & Alex Wolff, que começaram as suas carreiras no programa "The Naked Brothers Band", do Nickelodeon, têm-se dedicado à música. Na passada sexta-feira, dia 11 de outubro, a dupla lançou o single "Soft Kissing Hour", que conta com a participação especial de Billie Eilish.

Na canção, é possível ouvir a voz da cantora norte-americana nos coros. "Ela é uma artista e produtora brilhante. (...) Colaborar com ela nesta canção foi um sonho que se tornou realidade", frisaram nas redes sociais.

Mas além de Billie Eilish, "Soft Kissing Hour" conta ainda com uma outra participação "especial": "Se ouvirem bem de perto, poderão ouvir Shark (o adorado cãozinho da Billie)".

Nos Estados Unidos, Nat & Alex Wolff são os responsáveis por abrir os concertos de Billie Eilish.