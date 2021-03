O próximo filme de e com Clint Eastwood chama-se "Cry Macho" e chega aos cinemas a 22 de outubro, muito a tempo de concorrer aos Óscares do próximo ano.

Tal como acontece com todos os lançamentos do estúdio Warner Bros de 2021, também ficará disponível durante os primeiros 31 dias na plataforma HBO Max nos EUA (há planos para que se faça ainda este ano a transição da HBO na Europa, mas ainda não são conhecidos os planos para os filmes).

Baseado num livro de N. Richard Nash que começou por ser um argumento rejeitado por um estúdio de Hollywood, conta a história da viagem de uma velha estrela de rodeio de touros que procura a redenção ajudando um jovem que foge da sua família alcoólica a entrar no Texas vindo do México.

A lenda do cinema, com 90 anos, avançou com a rodagem quando a indústria de Hollywood estava em grande parte paralisada pela pandemia da COVID-19, entre 4 de novembro e 15 de dezembro do ano passado (famoso pela sua rapidez, terminou um dia mais cedo do que estava previsto).

Este é o primeiro filme de Eastwood desde "O Caso de Richard Jewell" em 2019, que também não aparecia à frente das câmaras desde "Correio de Droga", de 2018.

No elenco estão ainda Eduardo Minett e Dwight Yoakam, o primeiro a fazer a estreia em filmes após entrar em telenovelas mexicanas.

"Cry Macho" já esteve para ser levado várias vezes ao cinema e tem sido um processo acidentado: o próprio Eastwood pensou na adaptação em 1988.

Em 2011, Arnold Schwarzenegger chegou a anunciar que seria o seu primeiro filme depois de terminar o seu mandato como governador da Califórnia, mas acabou por recuar após o seu processo de divórcio e o escândalo em que se descobriu que era pai de um filho em resultado da relação com uma empregada doméstica.

Em 1991, houve outra tentativa liderada pelo ator Roy Scheider: a rodagem chegou a começar, mas o filme acabou por não ser concluído.