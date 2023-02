O que é uma "estrela de cinema"?

Para Ana de Armas, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz por "Blonde" e vista como uma das novas "estrelas de cinema", é um conceito que deixou de existir por causa das redes sociais.

"Sinto que as novas gerações não têm esse conceito, por causa das redes sociais. Há tanta informação por aí e excesso de partilha", contou à revista Vanity Fair.

"O conceito de estrela de cinema é alguém intocável que só se vê no ecrã. Esse mistério acabou. Na maioria das vezes, fizemos isto a nós mesmos - ninguém esconde mais nada de ninguém", acrescentou.

A atriz nota que ela própria não é muito ativa nas redes sociais, mas não pode estar completamente fora: "Mal a uso porque sinto que as coisas estão sempre erradas nas redes sociais. Se dependesse de mim, apagava agora mesmo o Instagram, mas não posso".

"Eu percebo que não sou apenas uma atriz. Tenho outras marcas com as quais estou a trabalhar e outros compromissos. Tem sido bom para o 'Blonde' e para filmes sobre os quais quero falar. É complicado porque se sente a pressão de partilhar alguma opinião pessoal, ou algo sobre a vida privada, para manter as pessoas interessadas em nós. Tem que se encontrar um equilíbrio de alguma forma, o que acho muito difícil", partilhou.