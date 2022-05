Daniela Melchior vai fazer parte do elenco do décimo filme da saga "Velocidade Furiosa", cuja rodagem passará por Portugal. Na sua conta no Instagram, a atriz portuguesa partilhou algumas imagens dos bastidores da produção.

"Para os curiosos", escreveu Daniel Melchior nas redes sociais. Nas fotografias, é possível ver algumas das tatuagens da sua personagem no filme da saga.

Veja a publicação:

Na semana passada, nas suas redes sociais, a atriz portuguesa sublinhou estar "orgulhosa" por fazer parte do projeto. "Orgulhosa em ser família. Orgulhosa por fazer parte deste projecto incrível que não é apenas um filme. É uma experiência, é um legado", escreveu na sua conta no Instagram.

"Obrigado, Vin Diesel, por me fazeres sentir em casa dentro e fora do set. Agora ponham os cintos e esperem o inesperado", rematou.

Com rodagem a passar pelo menos pelos EUA, Grã-Bretanha, Itália, Portugal e Espanha, o décimo filme da lucrativa série é realizado pelo francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, "Mestres da Ilusão" e "O Incrível Hulk".

Inicialmente o realizador de "Fast X" era Justin Lin, que acabou por desistir e se mantém ligado ao projeto apenas como produtor.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme conta ainda as estreias no elenco de, entre outros, Jason Momoa, Brie Larson, e a portuguesa Daniela Melchior.

Além de Diesel e Rodriguez, estão confirmados já os regressos de Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker e Cardi B.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, o orçamento do filme já ultrapassou os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em marketing e publicidade.